Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentarán en Nacional mañana a las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Colo Colo y Audax I. buscarán mañana seguir con vida en el torneo de la Copa Chile. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 20:00 horas en Nacional.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y firmaron un empate en 0.

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Vendimia en Hungría: 5 regiones de vino
1 hora hace
España convierte el fútbol en motivo de viaje
22 horas hace
Samsonite Lite-Box: ligereza premium
1 día hace
Vendimia en Hungría: 5 regiones de vino
1 hora hace
España convierte el fútbol en motivo de viaje
22 horas hace
Anuncios
798628_0
D. Antofagasta vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Chile
O'Higgins vs Deportes Santa Cruz
O’Higgins vs Deportes Santa Cruz EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final ida: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
798627_0
U. Católica se enfrentará ante U. La Calera por la llave 2
ohiggins 1
O’Higgins recibe a Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile
GRANEROS 1
Dos jóvenes fueron detenidos por violento robo ocurrido en Graneros
798289_0
Cobreloa necesita el triunfo ante Santiago Wanderers para llegar a la cima
Anuncios
EDITORIAL ok
No es momento de hablar de crisis, pero sí de preocuparse
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
798620_2
Empate a uno entre Deportes Iquique y D. Antofagasta
798619_2
El empate 1-1 entre U. La Calera y U. Católica dejó la llave abierta para la vuelta
ESCOPETA 1
Fue detenido un hombre en San Vicente por portar escopeta robada
MALLOA 1
“Nos siguen entregando responsabilidades sin financiamiento”
Anuncios
fortune garuda
Fortune Garuda 500: el tragamonedas de TaDa Gaming que apuesta por multiplicadores y un RTP alto
PARO
Medicina UOH mantiene paro por tercera semana mientras universidad aborda cambios en la carrera
Dylan y Joseph
Dos luchadores de O’Higgins participaron en tryout de WWE tras ser invitados por la compañía
BALANCE 1
Carabineros reporta 528 detenidos durante semana de Fiestas Patrias
Anuncios
798623_2
D. Puerto Montt le ganó 2-0 en la ida a Ñublense
WhatsApp Image 2026-09-22 at 4.59.59 PM
Caja La Araucana invita a la comunidad de Rancagua a una jornada gratuita de salud, empleabilidad y entretención
MOSTAZAL 2
Gracias a actuar de perro policial hombre fue detenido portando drogas y armas
fotogrupal
Senador Castro y alcaldes de La Estrella y Litueche gestionan solución para conectar a más de 2.500 familias de Cardenal Caro a la red eléctrica
foto 7
Rancagua lidera encuentro regional sobre la nueva seguridad municipal
precio auto usado
¿Por qué el precio publicado de un vehículo usado no siempre corresponde a su valor real?
IMG_4943 ok
Rancagua cerró programa DIT que fortaleció la inclusión en la gestión municipal
MINIBUS 1
Minibús queda destruido tras incendiarse en San Vicente