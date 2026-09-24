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Con diez hombres y bajo la lluvia: O’Higgins golpea primero ante Deportes Santa Cruz en la Copa Chile

“El Capo de Provincia” fue eficaz en El Teniente, pero deja la llave abierta de cara a la definición en Santa Cruz
O’Higgins derrota 2-1 a Deportes Santa Cruz en la Copa Chile en el Estadio El Teniente
O’Higgins se impuso 2-1 a Deportes Santa Cruz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile, disputado en El Teniente.

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En un vibrante y accidentado encuentro disputado este jueves en el Estadio El Teniente, O’Higgins superó por 2-1 a Deportes Santa Cruz en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar. Pese a jugar con un hombre menos desde la primera fracción y terminar resistiendo bajo unas intensas precipitaciones, el «Capo de Provincia» logró aguantar la presión visitante para llevarse la primera ventaja en esta llave regional.

El compromiso comenzó con un ritmo frenético y sumamente favorable para los dueños de casa. Un tempranero gol de Castillo le permitió a la escuadra celeste adueñarse de las acciones y manejar el protagonismo del juego con el marcador a su favor durante gran parte de la etapa inicial. Sin embargo, con el correr de los minutos, el conjunto unionista comenzó a buscar respuestas tácticas, lo que obligó al elenco local a ceder terreno.

Pasada la media hora de juego, el trámite se tornó friccionado. El juego brusco se apoderó de la cancha, desencadenando una serie de tarjetas amarillas que culminó con la expulsión del local Morales, tras una fuerte infracción sobre Alucema. Con la inferioridad numérica, el técnico Gabriel Bovaglio debió reorganizar su esquema: para cumplir además con el minutaje sub-21, sacrificó a Toloza y dispuso el ingreso de Benjamín Rojas para colaborar en el mediocampo, dejando a Walter Bou y Castillo como ejes de ataque. Por su parte, la visita intentó aprovechar el hombre de más antes del descanso, liderados por un movedizo Mathias Pinto en rol de falso nueve, pero no lograron vulnerar a la zaga rancagüina.

Para el complemento, O’Higgins apostó por un planteamiento mucho más recatado para sostener el resultado. No obstante, el orden defensivo rindió frutos en el arco contrario. En medio de un buen pasaje ofensivo a los 65 minutos, Bastián Yáñez aprovechó una nueva asistencia de Walter Bou para decretar el 2-0 parcial, dándole un respiro vital a los locales en su momento más complejo del partido.

Lejos de rendirse, Deportes Santa Cruz asumió el dominio total de la posesión durante prácticamente toda la segunda mitad. Si bien al cuadro forastero le costaba traducir ese control en remates efectivos a portería, la insistencia encontró premio a los 75 minutos. Un certero descuento de Brito inyectó una fuerte envión anímico a los unionistas, quienes adelantaron todas sus líneas para ir a buscar el empate en la recta final.

Los últimos compases del duelo se transformaron en un constante ida y vuelta marcado por la refriega y el estoico aguante defensivo de los celestes. Bajo una intensa lluvia que se dejó caer sobre la capital regional, la cual impidió un juego raso y limpio en los minutos de adición, los dirigidos por Bovaglio resistieron cada embestida forastera. Con este trabajado triunfo 2-1, O’Higgins da el primer golpe y se prepara para defender su ventaja en el definitorio partido de vuelta.

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Ficha del Partido:

O’Higgins (2): Omar Carabalí, Cristián Morales, Nicolás Garrido, Alan Robledo, Leandro Díaz, Juan Leiva (80’, Tomás Avilés), Felipe Ogaz, Santiago Toloza (40’, Benjamín Rojas), Bastián Yáñez (76’, Ignacio Schor), Walter Bou (76’, Bryan Rabello), Arnaldo Castillo (76’, Thiago Vecino). DT: Lucas Bovaglio.

Deportes Santa Cruz (1): Maximiliano Henríquez, Icker Quiroz (46’, Cristián Pardo), Nicolás Guerrero, Gino Alucema (72’, Felipe Orellana), Mathias Pinto, Felipe Alvarado, Diego Plaza, Esteban Flores, David Tati (92’, Cristóbal Castillo), Nazareno Romero (46’, Pablo Brito), Yashir Islame (46’, Nadir Zeineddin). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Francisco Gilabert, Emilio Bastías, Carlos Carrasco, Fabián Reyes.

Amonestados: Robledo, Garrido, Díaz (OHI); Romero, Zeineddin (DSC).

Expulsados: 36’, Cristian Morales (OHI).

Goles: 1-0, 4’, Castillo. 2-0, 65’, Yáñez. 2-1, 79’, Brito.

Público: 3.069 espectadores.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

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