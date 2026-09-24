Corte Suprema rechaza nulidad de condena por robo con fuerza cometido en Rengo

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de un hombre condenado por robo con fuerza en las cosas, delito cometido en agosto de 2025 en la comuna de Rengo.

La resolución corresponde a la causa rol 41.742-2025 y fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada en esta causa por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, además de la abogada integrante Pía Tavolari.

La defensa había alegado vulneración de garantías fundamentales durante el procedimiento, cuestionando principalmente las circunstancias en que el imputado resultó lesionado y el registro de la mochila que llevaba consigo al momento de ser detenido.

Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que ninguno de estos argumentos permitía configurar una infracción que justificara anular la condena.

Las lesiones se produjeron durante el forcejeo

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa estaba relacionado con las lesiones que sufrió el imputado durante su detención.

De acuerdo con los antecedentes establecidos en la sentencia recurrida, la víctima relató que el acusado intentó agredirlo con un cuchillo, por lo que debió defenderse. El forcejeo para detenerlo se habría extendido entre 10 y 15 minutos.

La Corte destacó que la sentencia de primera instancia no estableció que la víctima o un vecino que acudió en su ayuda hubieran agredido al imputado después de que este ya hubiera sido reducido.

Por ello, el máximo tribunal consideró que la evidencia presentada durante el juicio indicaba que las lesiones se produjeron en el contexto de la maniobra defensiva de la víctima y de la resistencia del acusado a ser detenido.

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En ese contexto, la Corte estimó que los hechos se encontraban dentro de las circunstancias contempladas por el artículo 129 del Código Procesal Penal, relativo a la detención en caso de flagrancia.

Las zapatillas permitían acreditar el robo

El segundo argumento analizado por la Corte estaba relacionado con el registro de la mochila que llevaba el acusado.

La defensa cuestionó que la víctima hubiera registrado el bolso, planteando que esto podía afectar la validez de la evidencia obtenida posteriormente.

Sin embargo, la Segunda Sala consideró que este cuestionamiento no resultaba determinante para el caso.

La razón fue que entre las especies sustraídas se encontraban unas zapatillas pertenecientes a la pareja de la víctima, las que no estaban dentro de la mochila. El acusado las llevaba en la mano y, según los antecedentes establecidos en la sentencia, estaban completamente visibles.

La víctima las reconoció inmediatamente como pertenecientes a su pareja.

Para la Corte, esta circunstancia era suficiente para acreditar la apropiación de especies ajenas, incluso si se prescindía de los objetos que pudieran haberse encontrado dentro de la mochila.

Además, el tribunal consideró que el hallazgo de las zapatillas era inevitable para los funcionarios de Carabineros que se dirigían al domicilio del afectado luego de recibir la denuncia.

Corte rechazó recurso, pero hubo un voto en contra

A partir de estos antecedentes, la Segunda Sala concluyó que ninguno de los cuestionamientos planteados por la defensa permitía establecer una vulneración de garantías fundamentales que justificara la nulidad de la condena.

Por ello, el recurso fue rechazado y se mantuvo la sentencia condenatoria dictada contra el imputado.

La decisión, sin embargo, no fue unánime. El ministro Jorge Zepeda votó en contra del rechazo del recurso.