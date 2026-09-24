D. Concepción vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Chile

Curicó Unido debe ganar o ganar, y por amplia diferencia, para continuar su camino en el torneo de la Copa Chile, después de haber sido goleado por D. Concep. en la ida. El partido se jugará este domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y D. Concepción se quedó con la victoria por 0 a 4.
Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
- Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
- Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
- Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
Los resultados de Curicó Unido en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Curicó Unido 0 vs Rangers 1 (1 de febrero)
- Fase de Grupos: Rangers 1 vs Curicó Unido 2 (8 de febrero)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 2 vs U. Concepción 2 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: U. Concepción 1 vs Curicó Unido 3 (4 de agosto)
- Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
Horario D. Concepción y Curicó Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
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