Dep. Santa Cruz vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Chile

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
- Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)
Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
Horario Dep. Santa Cruz y O'Higgins, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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