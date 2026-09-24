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Detienen a dos personas con más de un kilo de pasta base en Chimbarongo

Carabineros detectó la droga durante una fiscalización vehicular en la zona urbana de la comuna. La sustancia estaba distribuida en 88 envoltorios ovoidales al interior de un automóvil.

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Una fiscalización vehicular realizada por Carabineros en la zona urbana de Chimbarongo terminó con la detención de dos personas y la incautación de 1 kilo 168 gramos de pasta base de cocaína, droga que se encontraba distribuida en 88 envoltorios ovoidales.

El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría Chimbarongo, cuyos funcionarios efectuaban controles preventivos cuando fiscalizaron un automóvil en el que se desplazaban los dos detenidos.

Un olor químico levantó las sospechas

Según explicó la capitán Gabriela Fernández, jefa de la Subcomisaría Chimbarongo, durante la fiscalización los funcionarios percibieron un fuerte olor químico proveniente desde el interior del vehículo.

Esta situación llevó a los carabineros a realizar una revisión más exhaustiva del automóvil. En su interior encontraron una bolsa negra que contenía 88 envoltorios ovoidales con una sustancia de color beige.

Ante el hallazgo se solicitó la concurrencia de personal especializado del OS-7 de la Prefectura Cachapoal, quienes realizaron una prueba de campo sobre la sustancia encontrada.

El análisis preliminar arrojó positivo para pasta base de cocaína, con un peso total de 1 kilo 168 gramos.

Dos personas detenidas

A raíz del procedimiento fueron detenidos L.R.L.V., de 38 años, y M.F.M.S., de 19, ambos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales previos.

Por instrucción del fiscal de turno, ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Chimbarongo para el respectivo control de detención y formalización.

Junto con la droga, durante el procedimiento fueron incautados el automóvil en que se desplazaban y los teléfonos celulares de ambos imputados.

La capitán Fernández destacó el procedimiento y señaló que los controles preventivos permiten detectar oportunamente situaciones constitutivas de delito.

“Estos controles preventivos que realizamos de forma permanente nos permiten detectar oportunamente delitos y reforzar la seguridad de nuestros vecinos”, sostuvo la oficial.

Desde Carabineros señalaron que este tipo de fiscalizaciones preventivas y focalizadas buscan detectar delitos en flagrancia y reforzar la seguridad vial y ciudadana en la provincia de Colchagua.

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