Dojo Kenshokan Machalí brilla con cinco medallas en la Liga Mundial de Karate en México

El Dojo Kenshokan Machalí volvió a dejar en lo más alto el nombre de Chile en el escenario internacional. La delegación cerró su participación en la Karate 1 – Youth League de Guadalajara 2026 con enorme alegría y orgullo por el trabajo realizado por cada uno de sus deportistas. El equipo conquistó un total de cinco medallas (una de oro y cuatro de bronce) y logró posicionarse como el dojo que más preseas aportó al país en la competencia.

Un debut soñado y resultados que no son casualidad

El certamen internacional congregó a la élite del karate juvenil mundial. Para el Dojo Kenshokan, estos resultados tienen un significado muy especial, ya que Rafael Godoy, Helena Acevedo, Vicente Fuentes y Camila Carvajal disputaban su primera Liga Mundial. Regresar a Chile con una medalla en una competencia de este nivel habla del enorme trabajo, compromiso y de la gran proyección que tienen estos jóvenes deportistas.

Los cinco talentos que llevaron a Chile al podio fueron: Rafael Godoy: Medalla de Oro en la categoría U14 -40 kg.; Helena Acevedo: Medalla de Bronce en la categoría U14 -42 kg.; Vicente Fuentes: Medalla de Bronce en la categoría U14 +55 kg.; Camila Carvajal: Medalla de Bronce en la categoría Cadete +61 kg., y; Vicente Carreño: Medalla de Bronce en la categoría Junior +76 kg.

Estos triunfos reafirman el excelente momento del equipo, que sigue consiguiendo medallas en todos los grandes eventos nacionales e internacionales. Según destacan desde la organización, esto no es una casualidad, sino el resultado de un proceso sistemático, de años de trabajo y de un grupo de deportistas que todos los días quiere superarse.

El valor del equipo: ocho deportistas en la cima

La delegación estuvo compuesta por ocho deportistas. Junto a los medallistas, se quiso destacar profundamente a Agatha Acevedo, Benjamín Sotomayor y Amelia Reyes, quienes dejaron todo en cada combate. Aunque en esta ocasión el podio no llegó para ellos, demostraron carácter, entrega y comprobaron que tienen las condiciones necesarias para seguir creciendo y enfrentando los grandes desafíos internacionales que vienen.

Para dimensionar el impacto de esta gesta, el sensei Juan Carlos Pardo compartió la siguiente reflexión sobre el proceso vivido en México. «Como Sensei y entrenador, me llena de orgullo ver cómo seguimos avanzando.

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Detrás de cada resultado existen muchas horas de entrenamientos, mención especial a todos nuestros cinturones negros por su apoyo. Hoy celebramos las medallas, pero principalmente celebramos el proceso, el equipo y la familia que hemos construido. Felicitaciones a nuestros ocho deportistas», dijo.