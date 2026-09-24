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Dos jóvenes fueron detenidos por violento robo ocurrido en Graneros

Las diligencias del OS-9 de Carabineros permitieron identificar a los presuntos responsables del asalto y establecer antecedentes que los vincularían con el sitio del suceso.

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Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos por personal del OS-9 de Carabineros O’Higgins, en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido el pasado 22 de agosto en una plaza de la comuna de Graneros.

Uno de los imputados fue detenido en la misma comuna, mientras que el segundo fue ubicado en Talcahuano, Región del Biobío, hasta donde se trasladó tras el hecho.

El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por personal especializado del OS-9 O’Higgins, en coordinación con el Ministerio Público, a partir de la denuncia por un robo con violencia.

De acuerdo con los antecedentes reunidos en la investigación, la víctima se encontraba en una plaza de Graneros cuando fue interceptada por dos individuos, quienes la habrían agredido con un elemento contundente y golpes de puño y pie, hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, los sujetos le habrían sustraído diversas especies personales.

Las diligencias investigativas permitieron identificar a dos presuntos involucrados y reunir antecedentes que los vincularían con el sitio del suceso. Estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que gestionó las respectivas órdenes judiciales de entrada y registro.

Durante la tarde de este martes, cerca de las 18:30 horas, personal del OS-9 O’Higgins concretó una de estas diligencias en un domicilio de Graneros, donde fue detenido R.I.M.R., chileno, de 20 años y sin antecedentes policiales.

En el inmueble, además, fueron incautadas prendas de vestir que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

De manera paralela, las diligencias permitieron establecer que el segundo imputado se encontraba en el sur del país. Ante ello, se coordinó su captura con personal de la Sección Regional OS-9 Biobío, procedimiento que se concretó en el exterior del Cesfam de Talcahuano.

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El detenido fue identificado como N.E.V.J., chileno, de 20 años y sin antecedentes policiales.

Por instrucción del fiscal de turno, ambos detenidos serán puestos este miércoles 23 de septiembre a disposición de los respectivos tribunales para el control de detención: el primero en el Juzgado de Garantía de Graneros y el segundo en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

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