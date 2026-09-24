El Molino revive su historia con primera Tertulia del Recuerdo

El sector de El Molino, en Olivar, vivió su primera “Tertulia del Recuerdo”, encuentro que reunió a vecinos en torno a fotografías antiguas, testimonios y relatos sobre la historia de la comunidad. La jornada también contó con cueca en vivo, humor y gastronomía típica, generando un espacio de encuentro entre distintas generaciones.

La alcaldesa María Estrella Montero destacó la iniciativa “Fue una jornada muy significativa, porque nos permitió reencontrarnos con nuestras historias y poner en valor la identidad de El Molino. Esperamos que esta tertulia pueda repetirse y transformarse en una tradición para la comunidad”.