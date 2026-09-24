No es momento de hablar de crisis, pero sí de preocuparse

Hay cifras económicas que parecen pertenecer a un mundo bastante alejado de la vida cotidiana. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, puede resultar difícil de relacionar con algo tan concreto como las cuentas del hogar, el precio de los alimentos o la preocupación por llegar a fin de mes.

Sin embargo, las cifras también sirven para mirar qué está ocurriendo detrás de esa realidad cotidiana.

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de O’Higgins cayó 4,2% durante el segundo trimestre de este año, en comparación con igual período de 2025. La principal explicación estuvo en la minería del cobre, mientras que una mayor producción frutícola compensó parcialmente el resultado. Las exportaciones de bienes de la región, además, disminuyeron 18,9%, también debido principalmente a los menores envíos de cobre.

¿Qué significa que baje el PIB? En términos sencillos, que durante ese período la economía produjo menos bienes y servicios que un año antes. Es un indicador de actividad económica, no una medida directa de cuánto gana cada familia ni de cuántos empleos existen.

Una caída del PIB no significa automáticamente que aumentará el desempleo, del mismo modo que una economía que crece no garantiza que todas las familias mejoren inmediatamente su situación. El empleo depende también de los sectores que crecen o retroceden, de la inversión, de la productividad y de otros factores. sí constituye un paso importante para alcanzarlos.

Pero tampoco sería razonable mirar ambas cifras como si no tuvieran relación alguna.

En O’Higgins, el dato del PIB llega cuando el mercado laboral lleva varios meses mostrando señales que preocupan. En el trimestre móvil mayo-julio, la desocupación alcanzó 10,5%, completando tres períodos consecutivos sobre los dos dígitos. En doce meses, además, la región perdió 11.341 personas ocupadas.

También hay que considerar que siete regiones registraron caídas en el trimestre y el PIB nacional retrocedió 0,2%. En una región como la nuestra, fuertemente ligada a la minería y las exportaciones, lo que ocurre en Chile y en los mercados externos ciertamente tiene efectos locales.

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Al mismo tiempo, si bien los números son los números siempre habrá quien encuentre en una cifra negativa la oportunidad para anunciar una crisis, del mismo modo que habrá quien encuentre en otra cifra positiva razones para asegurar que todo marcha bien. La realidad económica suele ser bastante más compleja.

Pero precisamente por eso hay que mirar con atención estos números. Las estadísticas económicas no reemplazan la experiencia de las personas, pero ayudan a entenderla. Son señales que permiten observar qué está ocurriendo en la economía en la que esas personas trabajan, producen y buscan oportunidades.

¿Estamos ante una crisis económica regional? Por ahora, no creemos que corresponda utilizar esa palabra. Pero tampoco creemos que estas cifras no sean preocupantes ni que no constituyan un llamado urgente a prestar atención y actuar.

Y quizás esa sea precisamente la diferencia entre mirar las cifras cuando todavía son una advertencia y hacerlo cuando ya se han convertido en un grave problema.