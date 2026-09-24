O’Higgins vs Deportes Santa Cruz EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final ida: relato MINUTO A MINUTO

O’Higgins y Deportes Santa Cruz se enfrentarán hoy a las 18 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo correspondiente a la ida de la llave 7 de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Será un duelo con un marcado sello regional. Celestes y unionistas representan a la Región de O’Higgins en el fútbol profesional chileno y volverán a encontrarse después de siete años, ahora por un lugar entre los ocho mejores del torneo. La serie comenzará esta tarde en Rancagua y tendrá su definición el domingo en el valle de Colchagua.

🌎 O’Higgins y Santa Cruz vuelven a verse las caras

El último cruce entre ambos se remonta a 2019, también por Copa Chile. Aquella llave dejó una victoria para cada equipo y el antecedente más reciente terminó con triunfo de O’Higgins por 4-1, el 12 de junio de ese año.

Siete años después, el torneo vuelve a enfrentar a los dos clubes en una serie que tendrá partidos en Rancagua y Santa Cruz.

🔵 O’Higgins quiere reencontrarse con el triunfo

El equipo de Lucas Bovaglio llega a esta llave con la intención de recuperar confianza después de su derrota frente a Audax Italiano por la Liga de Primera.

El entrenador fue claro respecto de lo que espera esta tarde. “Nos tenemos que reencontrar con la victoria, ganar”, señaló.

Bovaglio también espera acompañar ese resultado con una buena actuación y llegar al segundo partido con una ventaja.

⚔️ El Capo irá con lo mejor disponible

O’Higgins no reservará piezas para este compromiso. Bovaglio reiteró una idea que ha mantenido durante toda la temporada: afrontar cada torneo con el mejor equipo posible. “Siempre dijimos que afrontaríamos cada competencia con el mejor equipo posible y esta vez no será la excepción”, comentó.

El técnico sabe que enfrente tendrá a un rival motivado y que la diferencia de categoría no asegura una serie sencilla. “Sabemos que vamos a enfrentar a un rival de la categoría inferior, eso le genera una energía distinta y una ilusión distinta al rival”, explicó.

🤝 Dalcio Giovagnoli vuelve a El Teniente

El partido tendrá además un nombre conocido para los hinchas celestes. Dalcio Giovagnoli, actual técnico de Deportes Santa Cruz, dirigió a O’Higgins entre 2020 y 2021 y mantiene un buen recuerdo entre los aficionados rancagüinos.

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Esta tarde volverá al estadio El Teniente desde la banca visitante, ahora al mando del cuadro unionista. Bovaglio conoce bien el trabajo de su colega. “Tiene un entrenador serio, trabajador. Los equipos de Dalcio son ordenados y tienen estructura. Tienen su forma y su funcionamiento, así que no me imagino una llave como un trámite”, señaló.

⚪ Santa Cruz llega con confianza en la Copa Chile

Deportes Santa Cruz realizó una buena fase de grupos. El conjunto unionista consiguió cuatro victorias, un empate y una derrota. Venció dos veces a Magallanes y también se impuso en sus dos encuentros frente a Audax Italiano.

Ante Palestino empató como local y perdió en La Cisterna. Ese rendimiento le permitió ganar su grupo y llegar a los octavos de final con buenos antecedentes frente a rivales de Primera División.

🧠 Giovagnoli prepara variantes por reglamento

El propio Giovagnoli anticipó un partido exigente. “Sabemos perfectamente que es un rival difícil, un rival duro”, comentó el técnico de Santa Cruz.

El entrenador también adelantó que deberá realizar modificaciones para cumplir con las exigencias reglamentarias relacionadas con los minutos de juveniles. Su intención será mantener una base similar a la utilizada durante las últimas jornadas.

👕 Cristian Morales vuelve a la titularidad

Una de las novedades en O’Higgins será la presencia desde el inicio de Cristian “Cholo” Morales. El defensor ocupará el lugar de Felipe Faúndez, quien se encuentra con la selección.

Morales valoró la oportunidad de volver al once. “Me toca volver a la titularidad ya que Faúndez se encuentra en la selección. Tengo que aprovecharlo porque el profesor me da la confianza y mis compañeros igual”, apuntó.

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El canterano agregó que los minutos sumados durante la temporada le han permitido ganar seguridad dentro del equipo.

📋 Probable formación de O’Higgins

El Capo podría presentar a Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Leandro Díaz; Tomás Avilés, Felipe Ogaz y Walter Bou; Ignacio Schor, Thiago Vecino y Bastián Yáñez. Bovaglio mantendría así una base competitiva para intentar sacar ventaja antes de viajar a Santa Cruz.

⚪ Probable formación de Deportes Santa Cruz

El cuadro unionista podría formar con Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Brian Camisassa, Esteban Flores y Cristóbal Moreno; Gino Alucema y Felipe Orellana; Juan Delgado, Mathias Pinto y Joaquín González; Nadir Zeineddin.

🏆 El camino de O’Higgins en la Copa Chile

El Capo disputó seis partidos durante la fase de grupos. Derrotó 2-1 a Unión Española, 3-1 a Recoleta y consiguió un contundente triunfo por 4-1 frente a Colo Colo en El Teniente.

También empató 1-1 contra Unión Española y Recoleta, mientras que su única derrota fue el 3-2 ante Colo Colo en el Monumental. Ese recorrido le permitió avanzar como segundo de su grupo.

⚖️ Francisco Gilabert dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Francisco Gilabert Morales. Sus asistentes serán Emilio Bastías Núñez y Carlos Carrasco López, mientras que Fabián Reyes Fuenzalida ejercerá como cuarto árbitro.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Deportes Santa Cruz?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium. Por streaming, podrá seguirse mediante HBO Max para los usuarios suscritos a la plataforma.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Copa Chile 2026 – Octavos de final, llave 7 (ida)

🏟️ Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua

🕕 Hora: 18:00 en Chile / 18:00 en Argentina

🌎 Otros horarios: 16:00 en Colombia y Perú / 15:00 en México y Centroamérica / 17:00 en Venezuela

⚖️ Árbitro: Francisco Gilabert Morales

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de O’Higgins vs Deportes Santa Cruz, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el estadio Codelco El Teniente.