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O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7

Palpitamos la previa del choque entre O'Higgins y Dep. Santa Cruz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Francisco Gilabert Morales.

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Hoy juegan O'Higgins y Dep. Santa Cruz el partido por la llave 7 de la Copa Chile. El duelo será en el estadio el Teniente y dará inicio a partir de las 18:00 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de junio, en Segunda Fase del torneo Copa Chile 2019, y fue O'Higgins quien ganó 4 a 1.

Francisco Gilabert Morales es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)
Horario O'Higgins y Dep. Santa Cruz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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