Olivar Alto conmemoró Fiestas Patrias con tradicional desfile

Con un acto cívico y desfile, Olivar Alto conmemoró el pasado 18 de septiembre las Fiestas Patrias. La jornada reunió a vecinos, organizaciones sociales, instituciones, autoridades y representantes de la comunidad, quienes participaron de una celebración marcada por la identidad y las tradiciones nacionales.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa María Estrella Montero, integrantes del Concejo Municipal y autoridades invitadas.

“Las Fiestas Patrias son una oportunidad para encontrarnos como comunidad y mantener vivas nuestras tradiciones. Agradecemos a todas las organizaciones, instituciones y familias que participaron”, destacó la alcaldesa.