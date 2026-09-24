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Olivar Alto conmemoró Fiestas Patrias con tradicional desfile

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Con un acto cívico y desfile, Olivar Alto conmemoró el pasado 18 de septiembre las Fiestas Patrias. La jornada reunió a vecinos, organizaciones sociales, instituciones, autoridades y representantes de la comunidad, quienes participaron de una celebración marcada por la identidad y las tradiciones nacionales.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa María Estrella Montero, integrantes del Concejo Municipal y autoridades invitadas.

“Las Fiestas Patrias son una oportunidad para encontrarnos como comunidad y mantener vivas nuestras tradiciones. Agradecemos a todas las organizaciones, instituciones y familias que participaron”, destacó la alcaldesa.

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