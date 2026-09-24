Olivar reconoce a estudiantes por su esfuerzo y rendimiento

En el Liceo Técnico Bicentenario de Excelencia Juan Hoppe Gantz de Olivar se realizó la entrega de reconocimientos del Bono Logro Escolar 2026, que distingue a estudiantes pertenecientes al 30% de mejor rendimiento académico.

La ceremonia contó con la participación de la alcaldesa María Estrella Montero, los seremis de Desarrollo Social, Cristián Flores y de Educación, Jorge Abarzúa, además del director del establecimiento, Adolfo Tapia.

También se reconoció a estudiantes por su destacada asistencia “Detrás de cada logro hay esfuerzo y perseverancia. Felicitamos a nuestros estudiantes y sus familias”, señaló la alcaldesa Montero.