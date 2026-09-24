Óscar Cabaña Aravena, artesano en metal de Rengo: “A los 80 años sigo aprendiendo y buscando nuevas oportunidades para mostrar lo que hago”

Entre latas, metales y herramientas, Óscar Cabaña Aravena continúa haciendo lo que lo ha acompañado durante prácticamente toda su vida: crear con sus propias manos. A sus 80 años, este artesano de Rengo sigue trabajando, participando en ferias y buscando nuevas oportunidades para mostrar las piezas que desde hace tres décadas elabora en su taller, ubicado en la misma comuna.
Al principio, trabajó con madera e incluso estudió electrónica, llegando a fabricar amplificadores y efectos de sonido. Con los años encontró en la artesanía en metal una actividad que le permitía seguir desarrollando su habilidad manual y que hoy, además de generar ingresos, lo mantiene activo y en permanente contacto con otras personas. “Estoy haciendo algo porque no me quiero quedar sentado en la casa esperando que me llegue la hora. Salgo a distintas ferias, me relaciono con las personas y me gusta compartir experiencias”, cuenta.
Esa inquietud por seguir desarrollando su trabajo lo llevó a participar en Capital Emprendedor de Agrosuper, una iniciativa desarrollada en colaboración con Inacap y Fundación La Semilla, que busca contribuir al desarrollo económico local mediante capacitación, mentorías y entrega de capital a emprendedores de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.
Fue una de sus hijas quien se enteró del programa y lo ayudó a postular. Óscar reconoce que el mundo digital todavía representa un desafío para él, por lo que ve en esta experiencia una oportunidad para aprender nuevas herramientas y conseguir que sus artesanías lleguen a públicos que hasta ahora no ha podido alcanzar. “Quiero que mis productos sean más conocidos, llegar a más gente”, explica.
Para Óscar, participar en Capital Emprendedor abre una nueva etapa después de toda una vida aprendiendo distintos oficios. “Me da mucha alegría poder llegar a un montón de gente que no tiene idea de que existe este tipo de arte. Este programa nos da una oportunidad de mostrar nuestros productos y lo que podemos hacer”, afirma.
A sus 80 años, su objetivo sigue mirando hacia futuro: conseguir que más personas conozcan las artesanías que salen de su taller en Rengo y aprovechar estas nuevas herramientas para continuar desarrollando un oficio en el que todavía tiene mucho por entregar.