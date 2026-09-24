Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Óscar Cabaña Aravena, artesano en metal de Rengo: “A los 80 años sigo aprendiendo y buscando nuevas oportunidades para mostrar lo que hago”

Con una vida marcada por el trabajo, ha dedicado las últimas tres décadas a perfeccionar sus artesanías en lata y metal. Hoy participa en Capital Emprendedor de Agrosuper, con el propósito de dar mayor visibilidad a sus productos, adquirir nuevas herramientas y proyectar un oficio que espera transmitir a otras personas.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios


Entre latas, metales y herramientas, Óscar Cabaña Aravena continúa haciendo lo que lo ha acompañado durante prácticamente toda su vida: crear con sus propias manos. A sus 80 años, este artesano de Rengo sigue trabajando, participando en ferias y buscando nuevas oportunidades para mostrar las piezas que desde hace tres décadas elabora en su taller, ubicado en la misma comuna.


Al principio, trabajó con madera e incluso estudió electrónica, llegando a fabricar amplificadores y efectos de sonido. Con los años encontró en la artesanía en metal una actividad que le permitía seguir desarrollando su habilidad manual y que hoy, además de generar ingresos, lo mantiene activo y en permanente contacto con otras personas. “Estoy haciendo algo porque no me quiero quedar sentado en la casa esperando que me llegue la hora. Salgo a distintas ferias, me relaciono con las personas y me gusta compartir experiencias”, cuenta.


Esa inquietud por seguir desarrollando su trabajo lo llevó a participar en Capital Emprendedor de Agrosuper, una iniciativa desarrollada en colaboración con Inacap y Fundación La Semilla, que busca contribuir al desarrollo económico local mediante capacitación, mentorías y entrega de capital a emprendedores de las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana.


Fue una de sus hijas quien se enteró del programa y lo ayudó a postular. Óscar reconoce que el mundo digital todavía representa un desafío para él, por lo que ve en esta experiencia una oportunidad para aprender nuevas herramientas y conseguir que sus artesanías lleguen a públicos que hasta ahora no ha podido alcanzar. “Quiero que mis productos sean más conocidos, llegar a más gente”, explica.


Para Óscar, participar en Capital Emprendedor abre una nueva etapa después de toda una vida aprendiendo distintos oficios. “Me da mucha alegría poder llegar a un montón de gente que no tiene idea de que existe este tipo de arte. Este programa nos da una oportunidad de mostrar nuestros productos y lo que podemos hacer”, afirma.


A sus 80 años, su objetivo sigue mirando hacia futuro: conseguir que más personas conozcan las artesanías que salen de su taller en Rengo y aprovechar estas nuevas herramientas para continuar desarrollando un oficio en el que todavía tiene mucho por entregar.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
5 horas hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Argentina
6 horas hace
Vendimia en Hungría: 5 regiones de vino
8 horas hace
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
5 horas hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Argentina
6 horas hace
Anuncios
798624_0
EN VIVO: El partido se pone 1 a 0 a favor de O’Higgins
campeones de chile
Rodeo Zonal Norte se toma Batuco: 60 colleras saldrán a la pista este fin de semana
Anuncios
perfume
El ‘efecto evaporación’ de la primavera: Por qué septiembre y el Cyber son el momento clave para cambiar tu perfume (y cómo elegir uno que dure)
taladro
¿Taladro o rotomartillo? La diferencia clave cuando necesitas perforar concreto o muros de piedra
PISA: más allá del puntaje
Contribuciones TGR
TGR recuerda pagar la tercera cuota de contribuciones antes del 30 de septiembre
Anuncios
798628_0
D. Antofagasta vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Chile
O'Higgins vs Deportes Santa Cruz
O’Higgins vs Deportes Santa Cruz EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final ida: relato MINUTO A MINUTO
Palacio de Tribunales en Santiago
Corte Suprema rechaza nulidad de condena por robo con fuerza cometido en Rengo
798631_0
Por la llave 6 se enfrentarán Ñublense y D. Puerto Montt
798288_0
D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26
798630_0
Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5
Anuncios