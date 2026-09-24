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Panoramas: Día Mundial del Turismo en O’Higgins

Desde hace 46 años es celebrado el Día Mundial del Turismo y en esta nueva conmemoración la Región de O’Higgins no quedará indiferente.

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El domingo 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha instaurada en el año 1980 por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la importancia del rubro y su valor social, cultural, político y económico.

En el marco de esta celebración en Chile, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Subsecretaría de Turismo se encargan de organizar distintas actividades que se alineen con la misma, promoviendo el turismo nacional de forma sostenible y responsable, reconociendo su aporte cultural y económico.

A nivel regional, Sernatur ha dado a conocer que la Región de O’Higgins contemplará un calendario de actividades en ocho comunas, “poniendo en valor nuestro patrimonio, identidad, atractivos y experiencias turísticas”.

Rancagua: Volvamos al Centro – Vivamos Rancagua

El viernes 25 de septiembre entre las 11:00 y las 21:00 horas la invitación es a recorrer y descubrir el Paseo Estado Norte y Sur en la capital regional.

Para acompañar la jornada, se contemplará una programación especial con música en vivo y DJ, desafíos de baile y cueca, intervenciones culturales, talleres, feria de emprendimientos, descuentos en locales del centro, juegos infantiles y más.

Rengo: Trekking, concursos y viñedos

Con dos fechas para celebrar el Día Mundial del Turismo, la Municipalidad de Rengo organizó los eventos “Rengo: Un Destino por Descubrir”, “Trekking Yoga y Armonía”, “Concurso Fotográfico: Rengo mi Postal Favorita” y “Vive el Atardecer de Rengo entre Viñedos”, con fechas entre el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre.

Para inscribirse en las actividades se debe contactar al número 722208341.

San Fernando: Seminario de Hospitalidad

El conferencista internacional y especialista en hospitalidad, cultura de servicio y experiencias turísticas, René Fischer, preparó el Seminario de Hospitalidad, una charla que abordará factores clave para la mejora de servicios y productos turísticos.

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El seminario será dictado el jueves 24 de septiembre a las 17:00 horas en el Teatro Municipal de San Fernando.

Pichidegua: Ferias y exposiciones

Desde el miércoles 23 hasta el 08 de octubre, la comuna de Pichidegua llevará a cabo la Feria de Artesanos, la exposición “Entre Manos y Fibras” y la Feria Aturs.

Los puntos en las que se instalarán serán la Explanada Casona Municipal, el Centro de Interpretación de Oficios y la Plaza de Pichidegua, proporcionando experiencias nuevas para sus asistentes.

Peralillo: Día del Turismo y el Vino

El sábado 26 de septiembre, Peralillo decidió realizar el Día Mundial del Turismo y el Vino 2026, catalogándolo como “una jornada para disfrutar, conocer y celebrar la identidad de nuestra comuna”.

En el Centro Estación Cultural, desde las 13:00 horas, habrá vinos locales, artesanías y música en vivo para invitar a mirar más de cerca parte de la identidad y tradiciones de la comuna.

Pumanque: Actividades físicas

En el Día Mundial del Turismo, la Municipalidad de Pumanque decidió destacar sus atractivos acompañados de la actividad física planificando un trekking y una corrida.

Así, el sábado 26 de septiembre a las 9:00 horas se desarrollará el trekking Cumbre Los Huañiles, en el Estadio Rincón Los Perales.

Mientras tanto, el domingo 27 de septiembre a las 9:00 horas se llevará a cabo la corrida Mercado Municipal, en el Estadio Pumanque.

Coinco: “Picnic al Ocaso”

El Cerro La Gruta, el viernes 02 de octubre, será el punto de encuentro para efectuar el “Picnic al Ocaso”, un evento ideado para efectuarse a las 18:30 horas.

Con esta actividad comunitaria, los asistentes pueden seguir descubriendo rincones de la región y todo lo que estos tienen para ofrecer.

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