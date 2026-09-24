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PDI detiene a presunto autor material de homicidio ocurrido en San Fernando

-El crimen afectó a un joven de 21 años, quien fue baleado el pasado 19 de septiembre en el barrio San Martín de esta comuna.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Fernando, a través de su Agrupación de Homicidios, detuvieron a un hombre sindicado como el presunto autor material del homicidio con arma de fuego de un joven de 21 años, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el barrio San Martín, de esta ciudad.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de O´Higgins, donde los detectives realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo el análisis de antecedentes y trabajo en terreno, que permitieron establecer la identidad del presunto involucrado y determinar su ubicación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, el imputado fue localizado en el sector Rinconada de Halcones, en la comuna de Marchigüe, y para concretar el procedimiento, los detectives contaron con la colaboración de funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Santa Cruz, quienes participaron en el dispositivo policial desplegado en la zona.

Una vez ubicado el sospechoso en la vía pública y previa coordinación con el Ministerio Público, los detectives procedieron a materializar su detención, amparados en una orden verbal emanada del Juzgado de Garantía de San Fernando.

Desde la policía civil señalaron que las diligencias investigativas continúan, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el homicidio y establecer la eventual participación de otras personas en el hecho.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y posterior formalización, conforme determine el tribunal.

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