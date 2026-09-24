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Rodeo Zonal Norte se toma Batuco: 60 colleras saldrán a la pista este fin de semana

Además del certamen de la Asociación Santiago Sur, la fecha corralera nacional contempla otros ocho rodeos, destacando el Primera con Puntos de Coltauco con la presencia de los actuales Campeones de Chile, Pablo Pino y Martín Durán.

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Este sábado 26 y domingo 27 de septiembre se llevará a cabo en la Medialuna del Parque Batuco el Campeonato Zonal Norte, evento organizado por la Asociación Santiago Sur y que reunirá a destacadas colleras de la zona norte del país corralero.

La cita deportiva promete una alta competencia, ya que los ganadores del certamen abrocharán sus pasajes directos a los Clasificatorios con miras al Campeonato Nacional de Rodeo en la Medialuna Monumental de Rancagua.

Cabe recordar que en 2025 los campeones del Zonal Norte fueron Rufino Hernández y Aníbal Baraona (Asociación Santiago Sur), quienes sellaron un sólido triunfo al concretar 45 puntos buenos en Carabela y Conventillera, yeguas del criadero El Carmen de Nilahue que ocuparon el segundo lugar en el Champion de Chile 2026.

La acción en Batuco comenzará el sábado a las 08:00 horas con la Serie Criaderos, continuando con las series de sexo (Caballos, Yeguas y Potros) y la Primera Libre. El domingo, la competencia se reanudará a las 09:30 horas con la Segunda Libre, para dar paso a las 15:30 horas a la esperada Serie de Campeones.

El Rodeo Zonal Norte será transmitido íntegramente por streaming a través del canal oficial de YouTube Asociación Santiago Sur Live.

Los campeones a Coltauco

Además del Zonal Norte, durante el fin de semana se disputarán otros ocho rodeos a lo largo del país. Entre ellos destaca el rodeo Primera con Puntos Limitado en la Medialuna de Coltauco, evento que contará con la participación estelar de los actuales Campeones de Chile, Pablo Pino y Martín Durán.

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