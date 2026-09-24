TGR recuerda pagar la tercera cuota de contribuciones antes del 30 de septiembre

Tesorería General de la República (TGR) informa a los contribuyentes que el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026, vence el plazo para el pago de la tercera cuota de contribuciones de bienes raíces no agrícolas, correspondiente al tercer trimestre del presente año.

Para facilitar este proceso, la institución recomienda utilizar el sitio web oficial tgr.gob.cl que cuenta con un canal de pago rápido, seguro y disponible las 24 horas del día. A través de esta plataforma, los usuarios pueden cumplir con su obligación en pocos pasos utilizando su Clave Única o Clave Tributaria, existiendo la opción de pagar en línea la cuota vigente.

Canales presenciales y beneficios para personas mayores

Para quienes prefieran realizar el pago de forma presencial, están habilitadas las sucursales bancarias, locales de Sencillito y CajaVecina, presentando el aviso de recibo de contribuciones. Este documento se puede obtener digitalmente en tgr.gob.cl/contribuciones, o bien en la Red de Oficinas de TGR, módulos de autoatención y en las oficinas de ChileAtiende, a lo largo del país.

El Tesorero Nobizelli hizo un llamado a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad para revisar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII) si cumplen con los requisitos para acceder al beneficio de rebaja fiscal del Impuesto Territorial. Actualmente, las personas mayores con ingresos iguales o inferiores a 13,5 UTA reciben una exención del 100% de la contribución asociada a su vivienda, mientras que aquellas con ingresos superiores a 13,5 UTA y hasta 30 UTA acceden a una rebaja del 50%