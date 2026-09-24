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U. Católica se enfrentará ante U. La Calera por la llave 2

U. La Calera se mide ante U. Católica en el estadio Claro Arena el sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas.

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U.Católica y U. La Calera buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Copa Chile. El duelo se jugará este sábado 26 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el estadio Claro Arena.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y terminó en empate a 1.

Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs U. Católica 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 4 vs San Luis 2 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs D. Copiapó 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: San Luis 4 vs U. Católica 0 (11 de julio)
  • Octavos de Final: U. La Calera 1 vs U. Católica 1 (23 de septiembre)
Los resultados de U. La Calera en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 0 vs U. San Felipe 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: U. La Calera 4 vs Santiago Wanderers 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 1 vs U. La Calera 1 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 0 vs U. La Calera 4 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: U. La Calera 1 vs U. Católica 1 (23 de septiembre)
Horario U. Católica y U. La Calera, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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