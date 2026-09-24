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D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26

U. San Felipe y D. Copiapó se miden en el estadio Municipal de San Felipe el sábado 26 de septiembre a las 12:30 horas y Juan Ibarra Comas es el elegido para dirigir el partido.

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Por la fecha 26 del campeonato 2026, D. Copiapó y U. San Felipe se enfrentan el sábado 26 de septiembre desde las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.

Así llegan U. San Felipe y D. Copiapó

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

U. San Felipe terminó con un empate en 0 frente a Magallanes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

En la fecha pasada, D. Copiapó finalizó con un empate 1-1 ante Magallanes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (8 PG – 7 PE – 9 PP).

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El encuentro será supervisado por Juan Ibarra Comas, el juez encargado.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
11 D. Copiapó 31 24 8 7 9 -5
15 U. San Felipe 22 23 5 7 11 -22

Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 25: vs San Luis: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y D. Copiapó, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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