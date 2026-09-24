D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26

Por la fecha 26 del campeonato 2026, D. Copiapó y U. San Felipe se enfrentan el sábado 26 de septiembre desde las 12:30 horas, en el estadio Municipal de San Felipe.
Así llegan U. San Felipe y D. Copiapó
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
U. San Felipe terminó con un empate en 0 frente a Magallanes en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 1 a favor.
Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026
En la fecha pasada, D. Copiapó finalizó con un empate 1-1 ante Magallanes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y D. Copiapó sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG – 7 PE – 11 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (8 PG – 7 PE – 9 PP).
El encuentro será supervisado por Juan Ibarra Comas, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Santiago Wanderers
|44
|24
|12
|8
|4
|15
|2
|Cobreloa
|42
|24
|11
|9
|4
|15
|3
|San Luis
|41
|24
|11
|8
|5
|9
|11
|D. Copiapó
|31
|24
|8
|7
|9
|-5
|15
|U. San Felipe
|22
|23
|5
|7
|11
|-22
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 25: vs San Luis: 30 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Deportes Iquique: 4 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 16: vs D. Puerto Montt: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Dep. Santa Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
Horario U. San Felipe y D. Copiapó, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas
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