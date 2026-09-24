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Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile

Universidad de Chile y Everton se enfrentan en Nacional. El duelo se jugará el domingo 27 de septiembre desde las 17:30 horas.

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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y finalizó en un empate 0-0.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)
  • Fase de Grupos: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)
Horario Universidad de Chile y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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