Accidente de bus en Litueche deja al conductor fallecido y cinco personas lesionadas

Un grave accidente de tránsito registrado durante la noche de este jueves 24 de septiembre involucró a un bus de pasajeros de la empresa TransAntin en el sector Quelentaro, comuna de Litueche, en el límite entre las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el bus, que había salido desde Santiago con destino a Pichilemu, impactó contra un ladero de cerro por causas que deberán ser determinadas.

Producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas y una de ellas quedó atrapada al interior del vehículo. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento del conductor del bus.

El deceso fue informado por el mayor Patricio Cisternas, comisario de la 3ª Comisaría de Pichilemu, quien entregó antecedentes sobre el procedimiento policial desplegado tras el accidente.

Hasta el lugar concurrieron distintos equipos de emergencia, entre ellos voluntarios de Bomberos de Litueche y San Pedro, personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de Litueche, Carabineros y una ambulancia local. Los equipos trabajaron en la atención de las personas afectadas y en las labores de rescate.

El tránsito en el sector se mantenía regulado mientras continuaban las labores de emergencia.

Las circunstancias en que se produjo el accidente deberán ser establecidas durante el procedimiento correspondiente. La información inicial fue proporcionada por SENAPRED O’Higgins y Carabineros, y podría ser actualizada conforme avance la investigación y se conozcan nuevos antecedentes.