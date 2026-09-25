Banda Santa Cecilia mantiene viva tradición de Dianas y Salvas

A las 5:30 horas del pasado 18 de septiembre, la centenaria Banda Instrumental Santa Cecilia recorrió las calles de Olivar Alto para dar vida a una nueva jornada de Dianas y Salvas, tradicional actividad que anuncia el inicio de las celebraciones patrias.

Vecinos salieron de sus hogares para acompañar el recorrido con aplausos y vítores, manteniendo viva una de las tradiciones más significativas de la comuna.

“Es emocionante ver cómo nuestros vecinos se levantan temprano para acompañar esta tradición. Agradecemos a la Banda Santa Cecilia por mantener viva nuestra identidad y memoria colectiva”, señaló la alcaldesa María Estrella Montero.