Clínica Isamédica realiza exitosa jornada de Calidad y Seguridad Asistencial 2026

Fotos: Marco Lara

Abordando diversas temáticas relacionadas con la atención en salud, se desarrolló ayer la Segunda Jornada de Calidad y Seguridad Asistencial organizada por Clínica Isamédica.

Con la presencia de profesionales, administrativos, académicos y estudiantes ligados a la salud pública y privada de la Región de O’Higgins, el encuentro, realizado en el auditorio de la Universidad de O’Higgins, congregó con éxito a cerca de 200 personas.

Con el lema “La seguridad nos conecta”, el alto nivel de las temáticas abordadas en las exposiciones permitió a los asistentes reflexionar sobre la gestión, la innovación y el bienestar en Salud, fortaleciendo la cultura de atención segura y humana, desde las normativas y la gestión de riesgos hasta el bienestar del equipo de salud y la interoperabilidad.

Carolina Avilés, subgerente de Calidad y Seguridad del Paciente en Clínica Isamédica, reveló la satisfacción de su equipo al contribuir a nivel regional con este tipo de encuentros, de juntarse a reflexionar acerca de la seguridad y de la humanización en la atención a pacientes: “Nuestro interés es tener un impacto en la seguridad de las personas y también en la calidez y en la humanización del cuidado, porque hoy estamos prestando un cuidado muy especializado y avanzado que implica muchas veces despersonalizar en algunos procesos a los pacientes. Buscamos entregar el mejor servicio a las personas y ojalá con la ausencia de cualquier tipo de error”.

A su vez, declaró que esperan poder hacer realidad estas jornadas cada año, “porque vemos que hay interés. Es un tema que moviliza y que tiene un impacto positivo en las instituciones y en las personas. Por lo tanto, nos comprometemos a realizarlas”.

UN PROGRAMA DE ALTO NIVEL

En la ocasión, la Dra. Karla Rubilar, directora de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma, enfatizó que, aunque resulta indispensable seguir protocolizando todo lo previsible, la realidad exige entrenar capacidades para resolver problemas cuando la evidencia es cambiante y los recursos son escasos.

Al respecto, dijo: “Hemos avanzado mucho a lo largo de los años en la cultura de la seguridad y calidad de los pacientes con los protocolos (…) pero hay que empezar a entrenar habilidades cuando nos enfrentamos a contextos mucho más volátiles y tenemos que tomar decisiones en incertidumbre. Y eso, contrario a lo que se puede pensar, no es improvisación, al contrario, es finalmente tomar decisiones con herramientas y capacidades que se pueden preparar en los diferentes equipos de salud”.

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“Debemos seguir hablando de calidad y seguridad. Somos un país que ha avanzado mucho, pero a veces, por lo mismo, podemos querer quedarnos como en ‘ya lo estamos haciendo lo suficientemente bien’, y yo creo que siempre hay que dar un pasito más porque los contextos de incertidumbre están a la vuelta de la esquina. Probablemente no esperemos 100 años hasta una próxima pandemia, entonces preparémonos”, añadió Rubilar.

Por su parte, al Dr. Sergio König, presidente de la Asociación Red de Humanización en Salud Chile, le tocó exponer sobre las prácticas colaborativas para la entrega de una atención humanizada en Salud. “Para verdaderamente lograr que el que está del otro lado perciba que la atención es humanizada, necesariamente todos, transversalmente en las instituciones de salud, tenemos que colaborar en eso. No solo es médico, no solo es enfermera, es la persona de aseo, es el que te prepara la comida, todo hace a que termines teniendo una experiencia humanizada”, dijo.

Asimismo, König diferenció el trabajo en equipo de una auténtica cultura colaborativa asentada en la confianza, calidez y respeto mutuo, advirtiendo que resulta inviable entregar un trato humanizado al paciente si el propio equipo no está humanizado internamente. Además, subrayó que la experiencia del usuario se configura desde el primer contacto telefónico o el saludo al ingresar a una habitación, colocando verdaderamente a la persona en el centro de la atención.

En la ocasión, también destacaron las presentaciones de Carmen Gloria Alarcón, representante del Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención del Ministerio de Salud, en materia de seguridad del paciente; la Dra. Marcela Potin Santander, jefa del Programa Control de IAAS y participante del comité ejecutivo de PARES, RED UC Christus, quien habló de este programa institucional que aborda a las segundas víctimas en salud; sobre autocuidado, a cargo de Tomás Inostroza, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y sobre “Interoperabilidad”, abordada por Félix Liberona Durán, subdirector ejecutivo del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS).