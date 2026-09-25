Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Cobreloa necesita el triunfo ante Santiago Wanderers para llegar a la cima

Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentan en la Madriguera, con el arbitraje de Fernando Véjar Díaz. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Cobreloa se enfrenta mañana ante Santiago Wanderers para disputar el partido por la fecha 26, en la Madriguera, desde las 15:00 horas.

Así llegan Cobreloa y Santiago Wanderers

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cobreloa en partidos del campeonato 2026

En la fecha anterior, Cobreloa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a D. Antofagasta. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Santiago Wanderers en partidos del campeonato 2026

Santiago Wanderers cayó 0 a 3 ante Deportes Temuco. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias e igualó 1 vez. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Santiago Wanderers lo ganó por 5 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 42 puntos (11 PG – 9 PE – 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 44 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG – 8 PE – 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Fernando Véjar Díaz.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 San Luis 41 24 11 8 5 9
4 Magallanes 40 25 11 7 7 3
5 D. Antofagasta 38 25 10 8 7 16

Anuncios
Fechas y rivales de Cobreloa en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Deportes Temuco: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Copiapó: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Recoleta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Santiago Wanderers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Recoleta: 3 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Curicó Unido: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Rangers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobreloa y Santiago Wanderers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
British Traveller: tres maletas para viajar
18 minutos hace
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
21 horas hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Argentina
22 horas hace
British Traveller: tres maletas para viajar
18 minutos hace
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
21 horas hace
Anuncios
Fiscal regional Aquiles Cubillos cuestiona plazo de Codelco para entregar información por tragedia de El Teniente
Fiscalía cuestiona a Codelco por plazo para entregar información sobre tragedia en El Teniente
Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condena a autor de homicidio
Condenan a 10 años y un día de cárcel a autor de homicidio ocurrido en Rancagua
Anuncios
Fomento al turismo local
798627_0
U. Católica se enfrentará ante U. La Calera por la llave 2
NOTA 4.3
Banda Santa Cecilia mantiene viva tradición de Dianas y Salvas
798288_0
D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26
Anuncios
trump y xi
Trump y Xi Jinping apuestan por la cooperación pese a sus diferencias entre Estados Unidos y China
El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2026
Netanyahu elogia a Milei y agradece su “firme e incondicional” apoyo a Israel
Emmanuel Macron advierte sobre posibles ataques rusos contra Francia
Macron advierte que Rusia podría atacar Francia en un escenario de creciente tensión con Europa
WhatsApp-Image-2026-09-24-at-22.19.08
Accidente de bus en Litueche deja al conductor fallecido y cinco personas lesionadas
FEÑA 1
PDI detiene a presunto autor material de homicidio ocurrido en San Fernando
NOTA 2.1
Olivar reconoce a estudiantes por su esfuerzo y rendimiento
Anuncios
Capital Emprendedor - Oscar Cabaña - Rengo
Óscar Cabaña Aravena, artesano en metal de Rengo: “A los 80 años sigo aprendiendo y buscando nuevas oportunidades para mostrar lo que hago”
NOTA 3.3
Olivar Alto conmemoró Fiestas Patrias con tradicional desfile
NOTA 1.2
El Molino revive su historia con primera Tertulia del Recuerdo
perfume
El ‘efecto evaporación’ de la primavera: Por qué septiembre y el Cyber son el momento clave para cambiar tu perfume (y cómo elegir uno que dure)
Anuncios
798632_0
Dep. Santa Cruz vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Chile
798629_0
Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile
798633_0
D. Concepción vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Chile
798628_0
D. Antofagasta vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Chile
Palacio de Tribunales en Santiago
Corte Suprema rechaza nulidad de condena por robo con fuerza cometido en Rengo
ohiggins 1
O’Higgins recibe a Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile
GRANEROS 1
Dos jóvenes fueron detenidos por violento robo ocurrido en Graneros
PANORAMAS 1
Panoramas: Día Mundial del Turismo en O’Higgins