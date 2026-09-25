Comenzaron  las obras de conservación del Hospital Comunitario de Pichidegua

Comenzaron oficialmente las obras de conservación del Hospital Comunitario de Pichidegua, proyecto que contempla la renovación de distintos espacios e instalaciones del recinto y que busca mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los funcionarios.

La iniciativa considera una inversión superior a los $1.634 millones, financiada por el Ministerio de Salud, y beneficiará directamente a una población estimada de 12.374 personas.

Entre los trabajos contemplados se encuentra la renovación de pisos, cielos, iluminación y otros elementos de la infraestructura, con el objetivo de generar espacios más seguros, cómodos y funcionales.

El director (s) del Servicio de Salud, Carlos Saavedra, destacó que el inicio de las obras representa la concreción de una aspiración que se ha extendido por aproximadamente 12 años.

“Es la concreción de una aspiración que ha significado cerca de 12 años de trabajo y esfuerzo”, señaló.

Obras deberán mantener la atención

Uno de los principales desafíos del proyecto será ejecutar las faenas sin interrumpir el funcionamiento del establecimiento. El director del Hospital Comunitario de Pichidegua, Dr. Vicente Casas, destacó que se trata de un desafío que deberá abordarse de manera conjunta para compatibilizar las obras con la atención de los usuarios.

El profesional valoró el esfuerzo colectivo detrás del proyecto y planteó que el objetivo es reformar, reconstruir y mejorar los espacios del hospital, manteniendo al mismo tiempo su funcionamiento y la atención a la comunidad.

La seremi de Salud, Daniela Zavando, valoró también el inicio de los trabajos, señalando que se trata de una primera concreción de una aspiración compartida por la comunidad y los funcionarios del recinto.

En tanto, el alcalde de Pichidegua, Adolfo Cerón, destacó la necesidad de renovar la infraestructura del hospital, considerando las condiciones que presentaban sus instalaciones.

Las obras permitirán intervenir distintos espacios del establecimiento y renovar parte de su infraestructura, en un proceso que deberá desarrollarse de manera paralela a la continuidad de los servicios de salud que entrega el recinto a la comunidad.