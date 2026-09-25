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Condenan a 10 años y un día de cárcel a autor de homicidio ocurrido en Rancagua

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó además a Francisco Javier Gatica Parraguez a 541 días de presidio por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. La sentencia acreditó que disparó con una escopeta artesanal contra la víctima en noviembre de 2024.
Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condena a autor de homicidio

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Francisco Javier Gatica Parraguez a 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, hecho ocurrido en noviembre de 2024 en la comuna.

La sentencia, dictada de manera unánime por los magistrados Óscar Castro, Marcela Paredes y Cristian Fredes, establece además que deberá cumplir 541 días de presidio y pagar una multa de 5 UTM por su responsabilidad como autor del delito consumado de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, cometido en julio de 2025.

Disparo a corta distancia

Respecto del homicidio, el tribunal dio por acreditado que el 24 de noviembre de 2024, cerca de la 01:00 horas, la víctima se encontraba en el pasaje Los Prunos, en la intersección con calle Constanza, en Rancagua.

En ese lugar, según estableció el fallo, fue interceptada por Gatica Parraguez, quien portaba un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal y efectuó un disparo a corta distancia a la altura del tórax.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un traumatismo torácico provocado por un proyectil balístico, lesión que le causó la muerte.

501 envoltorios de pasta base

El segundo delito por el que fue condenado ocurrió el 25 de julio de 2025, alrededor de las 15:45 horas.

De acuerdo con la sentencia, durante un patrullaje de Carabineros por calle Rubio, los funcionarios observaron a Gatica Parraguez en el acceso a un domicilio. Al advertir la presencia policial y ser requerido para un control de identidad, ingresó al inmueble y arrojó al suelo una bolsa de nylon transparente que contenía monedas.

Los funcionarios ingresaron posteriormente al domicilio y verificaron que mantenía una orden de detención vigente. Durante el registro del dormitorio donde se encontraba, encontraron dinero de baja denominación y una mochila negra abierta que contenía cuatro bolsas con envoltorios de papel blanco.

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También fueron revisados los envoltorios que se encontraban en la bolsa que había sido arrojada al suelo.

En total, según estableció el tribunal, fueron encontrados 501 envoltorios que contenían una sustancia de color beige, la que dio positivo para pasta base de cocaína, con un peso bruto de 221 gramos y 400 miligramos. Las pericias posteriores confirmaron la composición de la sustancia.

El fallo señala que Gatica Parraguez no contaba con autorización para guardar o poseer la droga.

Durante el procedimiento también fueron encontradas cuatro armas blancas tipo estoque, de fabricación artesanal, además de un televisor conectado a una cámara de seguridad que permitía observar el exterior del inmueble.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal dispuso la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.

Asimismo, ordenó el comiso de la droga y del dinero incautado.

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