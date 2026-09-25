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Corte Suprema rechaza tres recursos y respalda continuidad del cobro judicial del CAE por parte de Tesorería

Corte Suprema confirma condenas por homicidio ocurrido en cárcel de Rancagua
La Corte Suprema confirmó las condenas por el homicidio ocurrido en 2021 al interior del Centro Penitenciario de Rancagua.

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La Corte Suprema rechazó tres recursos de protección presentados contra la Tesorería General de la República (TGR) por acciones de cobro vinculadas a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), dejando sin efecto las sentencias que previamente había dictado la Corte de Apelaciones de Arica.

Las resoluciones corresponden a las causas roles 203-2026, 219-2026 y 299-2026. En los tres casos, el máximo tribunal determinó rechazar los recursos de protección, con lo que quedaron sin efecto los fallos de la Corte de Apelaciones de Arica que habían acogido las acciones presentadas contra Tesorería.

Según explicó la TGR, las acciones de cobro de estas deudas se realizan mediante el procedimiento ejecutivo contemplado en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Corte Suprema respalda facultades de Tesorería

A partir de estas tres sentencias, Tesorería sostiene que se ratifican sus facultades para continuar con las acciones de cobranza destinadas a recuperar las deudas asociadas al CAE.

El jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, señaló que las resoluciones respaldan la interpretación jurídica sostenida por el organismo respecto de estas acciones de cobro.

“Estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio”, afirmó.

Marras agregó que, a juicio de Tesorería, las nuevas sentencias permiten cerrar la discusión jurídica respecto de la constitucionalidad y legalidad de su actuación en estos casos.

“Por tal razón, estimamos que con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR, se zanja de manera definitiva”, sostuvo.

Continuidad de las acciones de cobranza

Con las resoluciones de la Corte Suprema, Tesorería General de la República plantea que las acciones judiciales destinadas a recuperar estas deudas pueden continuar conforme al procedimiento establecido en el Código Tributario.

La institución destacó además el trabajo desarrollado por su equipo jurídico y sostuvo que las acciones de cobranza buscan dar cumplimiento a la legislación vigente y resguardar el patrimonio fiscal, dentro de las facultades que la normativa entrega al organismo.

Las tres causas resueltas por el máximo tribunal se originaron en recursos de protección que habían sido acogidos previamente por la Corte de Apelaciones de Arica. Las nuevas sentencias modificaron ese escenario al rechazar las acciones presentadas contra Tesorería.

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