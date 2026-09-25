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Deportes Rancagua tendrá importante desafío en Quintero

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Tras el parón por Fiestas Patrias, este fin de semana retorna la Tercera División A 2026. En ese sentido, Deportes Rancagua -hoy en zona de clasificación para la liguilla de ascenso- tendrá una dura salida, pues visitará al tercero del torneo: Quintero Unido.

En el estadio municipal del puerto industrial de la región de Valparaíso, a contar de las 18 horas, el cuadro que adiestra técnicamente Ítalo Pinochet quiere dar una nueva sorpresa y ahora sumar ante un cuadro que quiere ser campeón de la categoría.

Recordemos que, la semana previa a las fiestas, Rancagua derrotó al entonces líder Lautaro de Buin. Por tanto, hay expectativas altas de hacer un buen partido contra los celestes. El cuadro de la capital regional acumula 37 unidades, mientras que su rival 41.

Duelo clave para Chimbarongo

En la parte baja, en tanto, Chimbarongo FC jugará una verdadera final para evitar el descenso directo.
A las 16 horas del domingo visitará el estadio El Alto de Nueva Imperial para enfrentar a Imperial Unido.

Los pupilos de Fred Gayoso marchan en el puesto 11 con 20 puntos, mientras que los araucanos están en el puesto 13 con 18. Es decir, un duelo clave en la parte baja.

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