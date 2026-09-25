Desfile del 2 de octubre será nuevamente en la calle

El viernes 25 de septiembre, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, confirmó que los preparativos para el desfile en conmemoración de la Batalla de Rancagua —a realizarse el 02 de octubre— van viento en popa faltando casi una semana para la realización del evento.

En ese sentido, Pinto informó que la Avenida Grecia será nuevamente el punto de encuentro este año, en donde “ya está todo listo y dispuesto” y ha valido trabajos de coordinación con la Municipalidad de Rancagua, también considerando que “es una actividad que también se enmarca en el aniversario de la ciudad de Rancagua”, sostuvo.

Siguiendo la misma línea, la autoridad aseguró que “venimos trabajando ya desde el mes de julio con las distintas instituciones”, explicando que este tiempo de anticipo se debe a que “hay que coordinar con los colegios que están presentes, las solicitudes de participación a las distintas escuelas matrices y también con anticipación a las autoridades nacionales que esperamos que nos puedan acompañar”.

Para este nuevo desfile, entonces, la delegada reveló que “nos ha confirmado el subsecretario de Fuerzas Armadas, así es que estamos ahí a la espera de otras confirmaciones a nivel nacional”, dejando abierta la posibilidad de que asistan otras autoridades del país.

Finalmente, previo a la realización de la tradicional parada, “el lunes vamos a hacer un ejercicio anticipado, digamos, de cómo va a ir cada una de las instituciones que van a estar presentes en el desfile”. La Delegada aseguró que en el desfile participarán entre 4 mil 500 y 5 mil personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, escolares e instituciones de la sociedad civil.