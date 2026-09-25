Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Desfile del 2 de octubre será nuevamente en la calle

Tras ser consultada, la delegada presidencial  reveló que desde el mes de julio se ha trabajado junto a las instituciones en pro del desfile.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El viernes 25 de septiembre, la delegada presidencial regional, Susana Pinto, confirmó que los preparativos para el desfile en conmemoración de la Batalla de Rancagua —a realizarse el 02 de octubre— van viento en popa faltando casi una semana para la realización del evento.

En ese sentido, Pinto informó que la Avenida Grecia será nuevamente el punto de encuentro este año, en donde “ya está todo listo y dispuesto” y ha valido trabajos de coordinación con la Municipalidad de Rancagua, también considerando que “es una actividad que también se enmarca en el aniversario de la ciudad de Rancagua”, sostuvo.

Siguiendo la misma línea, la autoridad aseguró que “venimos trabajando ya desde el mes de julio con las distintas instituciones”, explicando que este tiempo de anticipo se debe a que “hay que coordinar con los colegios que están presentes, las solicitudes de participación a las distintas escuelas matrices y también con anticipación a las autoridades nacionales que esperamos que nos puedan acompañar”.

Para este nuevo desfile, entonces, la delegada reveló que “nos ha confirmado el subsecretario de Fuerzas Armadas, así es que estamos ahí a la espera de otras confirmaciones a nivel nacional”, dejando abierta la posibilidad de que asistan otras autoridades del país.

Finalmente, previo a la realización de la tradicional parada, “el lunes vamos a hacer un ejercicio anticipado, digamos, de cómo va a ir cada una de las instituciones que van a estar presentes en el desfile”. La Delegada aseguró que en el desfile participarán entre 4 mil 500 y 5 mil personas, entre miembros de las Fuerzas Armadas, escolares e instituciones de la sociedad civil.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
IA y pensamiento crítico: el reto para los jóvenes
1 hora hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
2 horas hace
British Traveller: tres maletas para viajar
4 horas hace
IA y pensamiento crítico: el reto para los jóvenes
1 hora hace
Racing Club se enfrentará ante Boca Juniors por la llave 2
2 horas hace
Anuncios
798632_0
O’Higgins visita a Dep. Santa Cruz por la llave 7
798629_0
Universidad de Chile se enfrenta ante la visita Everton por la llave 4
Anuncios
798628_0
Deportes Limache se enfrentará a D. Antofagasta por la llave 3
la vuelta santa cruz 1
El Valle de Colchagua será sede del «Desafío Chile by La Vuelta» en septiembre de 2027
Fiscal regional Aquiles Cubillos cuestiona plazo de Codelco para entregar información por tragedia de El Teniente
Fiscalía cuestiona a Codelco por plazo para entregar información sobre tragedia en El Teniente
Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condena a autor de homicidio
Condenan a 10 años y un día de cárcel a autor de homicidio ocurrido en Rancagua
Anuncios
798289_0
Cobreloa necesita el triunfo ante Santiago Wanderers para llegar a la cima
NOTA 4.3
Banda Santa Cecilia mantiene viva tradición de Dianas y Salvas
798288_0
D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26
1 JORNADA ISAMEDICA
Clínica Isamédica realiza exitosa jornada de Calidad y Seguridad Asistencial 2026
El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2026
Netanyahu elogia a Milei y agradece su “firme e incondicional” apoyo a Israel
Emmanuel Macron advierte sobre posibles ataques rusos contra Francia
Macron advierte que Rusia podría atacar Francia en un escenario de creciente tensión con Europa
Anuncios