El Valle de Colchagua será sede del «Desafío Chile by La Vuelta» en septiembre de 2027

Las comunas de Santa Cruz y Lolol, situadas en el Valle de Colchagua, se preparan para albergar el 5 de septiembre de 2027 la primera edición de la competencia «Desafío Chile by La Vuelta».

La cita marcará un hito deportivo en la región, posicionando a Chile como la primera sede en Sudamérica y la segunda en Latinoamérica dentro de la franquicia internacional de la célebre ronda española.

La iniciativa contempla una semana de actividades y una jornada de competencia de ruta diseñada para ciclistas aficionados —tanto principiantes como experimentados— de origen chileno y extranjero.

Con esta incorporación, el país se suma a la red global de marchas ciclistas de La Vuelta, presente también en España, China, Brasil y México.

Ciclismo, patrimonio y cicloturismo

En el aspecto deportivo, el evento ofrecerá tres recorridos de 30, 60 y 90 kilómetros, adaptados a distintos niveles de preparación física y experiencia. Más allá de la exigencia pedalera, la organización busca dinamizar la economía local e impulsar el cicloturismo en la zona.

El trazado permitirá a los participantes y sus acompañantes disfrutar del entorno natural del Valle de Colchagua, su tradición vitivinícola, su oferta gastronómica y su patrimonio cultural. Asimismo, el proyecto promueve la educación vial y la convivencia armónica en las rutas entre ciclistas y automovilistas.

Presentación oficial y respaldo institucional

El lanzamiento oficial del certamen se celebró en el Estadio Español de Santiago, un espacio elegido como punto de encuentro cultural entre Chile y España.

La ceremonia reunió a destacadas autoridades locales e internacionales, entre ellas el alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit; el alcalde de Lolol, José Román Chávez; la embajadora de España en el país, Laura Oroz; la seremi del Deporte de O’Higgins, María Isabel Moraga; la directora del Desafío La Vuelta, Andrea Lacagnina; entre otros.

Durante el anuncio, Javier Guillén, director de La Vuelta a España, destacó el valor de llevar a Chile «una cultura, una historia y una forma única de entender el ciclismo».

Por su parte, el edil de Santa Cruz, Yamil Ethit, expresó el orgullo de la comuna por recibir este hito internacional, subrayando su impacto en el fortalecimiento de la economía y la oferta turística local.

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En tanto, Adriana Escobar, directora de comunicaciones de World Centric Group (WCG), reafirmó el compromiso de la entidad por seguir desarrollando eventos ciclistas de nivel internacional en el país.

Diversas autoridades participaron del lanzamiento desarrollado en el Estadio Español de Santiago. Foto: Municipalidad de Santa Cruz.

Así se desarrollará el evento

Fecha: 5 de septiembre de 2027.

Ubicación: Santa Cruz y Lolol, Valle de Colchagua.

Distancias: 3 recorridos disponibles de 30, 60 y 90 kilómetros.

Participantes: Ciclistas aficionados (principiantes y experimentados), nacionales e internacionales.

Organización: Franquicia internacional de La Vuelta a España junto a World Centric Group.