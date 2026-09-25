Fiscalía cuestiona a Codelco por plazo para entregar información sobre tragedia en El Teniente

La entrega de información requerida para avanzar en el peritaje que busca establecer las causas del accidente que dejó seis trabajadores fallecidos en la División El Teniente volvió a enfrentar este jueves las posiciones de la Fiscalía y Codelco, durante una sesión especial de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada en Rancagua.

El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, sostuvo durante la jornada que parte de las bases de datos solicitadas al Ministerio Público aún no han sido entregadas y cuestionó el plazo que, según explicó, Codelco ha planteado para reunirlas.

La investigación busca esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025, cuando un evento sísmico provocó un derrumbe de roca al interior de El Teniente y dejó seis trabajadores fallecidos.

Según Cubillos, la Fiscalía ha formulado más de 50 requerimientos de información y una de las solicitudes consideradas relevantes fue realizada el 3 de junio. De acuerdo con lo señalado por el persecutor, transcurridos cinco meses se habría recibido alrededor del 25% de los antecedentes requeridos.

“Codelco señala que los requerimientos de información que nosotros hemos hecho, que son principalmente bases de datos que se requieren para la realización del peritaje, demorarían prácticamente un año en reunirse esa información y que sería un despliegue de capacidades humanas que Codelco, obviamente, no tiene”, explicó Cubillos durante la sesión.

El fiscal cuestionó ese plazo y sostuvo que gran parte de las bases de datos solicitadas ya aparecen mencionadas en informes elaborados por la propia empresa que forman parte de la carpeta investigativa.

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“Nosotros hemos refutado eso, pues la gran mayoría de las bases de datos que nosotros hemos solicitado están mencionadas en los propios informes de Codelco que constan en la carpeta investigativa”, afirmó.

Información para un nuevo peritaje

Cubillos agregó que tanto el informe interno de Codelco como el elaborado por la Comisión Internacional se realizaron en menos de seis meses y, según planteó, utilizaron la misma información base.

La Fiscalía busca utilizar esos antecedentes para un nuevo peritaje a cargo del DICTUC, que pretende entregar una evaluación independiente respecto de los informes realizados anteriormente.

“Nosotros lo que queremos hoy es acceder a esa información para que un organismo autónomo, independiente, como el que hemos contratado, que es el DICTUC, haga un informe pericial que en definitiva nos dé un pronunciamiento independiente de estas dos comisiones, que han sido una interna de Codelco y otra contratada por Codelco”, señaló.

Una disputa que también llegó a los tribunales

La discusión sobre la entrega de antecedentes se desarrolla además en un escenario judicial que comenzó a tomar forma durante el primer semestre.

El 1 de julio, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió parcialmente la cautela de garantías presentada por Codelco en el marco de la investigación. De acuerdo con lo informado entonces por El Rancagüino, el tribunal ordenó a la Fiscalía sistematizar y jerarquizar los requerimientos técnicos vinculados a la investigación y estableció resguardos respecto de determinados antecedentes considerados estratégicos por la estatal.

La resolución también abordó el alcance de la investigación y el derecho de Codelco a participar con su defensa en determinadas diligencias, informar cuando ciertos antecedentes no existieran y plantear las reservas previstas por la ley respecto de información estratégica o protegida.

En aquella oportunidad, la Fiscalía señaló que revisaría el alcance de la resolución. El propio fiscal regional Aquiles Cubillos manifestó entonces que, para el Ministerio Público, la resolución no era del todo clara y que se solicitaría el audio de la audiencia y se revisaría el acta para determinar sus alcances.

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En septiembre, la controversia volvió a los tribunales, esta vez mediante un recurso de protección presentado por Codelco ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio Público y el DICTUC.

Según antecedentes publicados sobre esa acción, la empresa busca resguardar información técnica que considera estratégica y comercialmente sensible y que debe ser entregada para el peritaje. Codelco ha sostenido que el recurso no busca “entorpecer, retrasar ni limitar” la investigación, sino establecer resguardos sobre el uso de esos antecedentes.

La presentación se relaciona, según los antecedentes conocidos, con las condiciones establecidas para el tratamiento de la información entregada al DICTUC y con la preocupación de la estatal respecto de eventuales usos posteriores de esos antecedentes fuera del objetivo del peritaje.

La interpretación de Fiscalía

Fue en este contexto que Cubillos se refirió este jueves al recurso de protección.

El fiscal sostuvo que las alegaciones planteadas por Codelco son similares a las que ya habían sido discutidas el 1 de julio ante el Tribunal de Garantía de Rancagua y afirmó que, a su juicio, fueron mayoritariamente rechazadas en esa oportunidad.

La afirmación corresponde a la interpretación de la Fiscalía sobre aquella resolución, que acogió parcialmente la cautela de garantías de Codelco y estableció límites a determinados requerimientos de información.

Cubillos sostuvo además que la controversia actualmente se encuentra judicializada y cuestionó que se pueda utilizar la protección de propiedad intelectual para impedir o limitar diligencias de una investigación penal.

“Ese elemento de discusión se encuentra judicializado ante dicho tribunal y, por tanto, como lo resolvió la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, obviamente es inadmisible, pues no se puede alegar por materia de garantía, en definitiva, tratar de impedir o limitar una investigación de carácter penal aduciendo que hay detrás protección de propiedad intelectual”, afirmó.

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El fiscal agregó que la Fiscalía presentó un recurso exponiendo estos argumentos y manifestó su expectativa de que la Corte Suprema declare inadmisible la acción.

Al cierre de la jornada, Cubillos reiteró que la Fiscalía espera que Codelco agilice la entrega de los antecedentes solicitados y descartó realizar una evaluación sobre la exposición de la empresa ante la comisión.

“Nosotros esperamos que en definitiva Codelco agilice la entrega de información. No sabemos si va a ser, digamos, por esta instancia, pero en definitiva creo que debe honrarse el compromiso que siempre ha señalado Codelco de cooperar con la investigación y de establecer la verdad. Eso es lo que esperamos”, señaló.

El fiscal agregó que la Fiscalía confía en su investigación y en los elementos reunidos hasta ahora.

“Nosotros confiamos en nuestra investigación que se basa, obviamente, en los elementos que hemos reunido hasta el día de hoy”, afirmó.

Codelco: más de 56 mil antecedentes entregados

Frente a los cuestionamientos planteados durante la sesión, Codelco reafirmó su posición respecto de la colaboración con la investigación.

En un comunicado emitido después de la jornada, la estatal señaló que reafirma “su compromiso total con la seguridad de las personas, la transparencia y la plena colaboración con los organismos competentes y el Ministerio Público”.

La empresa sostuvo que ha colaborado “de manera activa y transparente” con la investigación que encabeza el Ministerio Público para esclarecer los hechos y que lo hace en respeto de la memoria de los seis trabajadores fallecidos y del derecho de sus familias a conocer la verdad.

En cuanto a la entrega de antecedentes, Codelco informó que ha puesto a disposición del Ministerio Público más de 56 mil antecedentes técnicos, equivalentes a 1,5 terabytes de información, y que ha respondido más de 3.500 requerimientos contenidos en 27 oficios.

La cifra corresponde al conjunto de antecedentes técnicos que la empresa señala haber entregado durante la investigación. No permite, por sí sola, determinar qué proporción de ese material corresponde específicamente a las bases de datos que la Fiscalía considera necesarias para el peritaje del DICTUC.

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La diferencia entre ambas posiciones se encuentra precisamente en ese punto: mientras Fiscalía plantea que mantiene requerimientos específicos pendientes y cuestiona el plazo para reunirlos, Codelco destaca el volumen de antecedentes que ya ha puesto a disposición del Ministerio Público.

Nuevas medidas de seguridad

Durante la sesión, los representantes de Codelco también expusieron las medidas que la empresa ha adoptado en materia de prevención y control de riesgos geomecánicos en El Teniente.

En la instancia participaron el gerente general de la División El Teniente, Julio Díaz, y el gerente corporativo de Geociencias, César Pardo.

Según el comunicado de la estatal, el plan de reforzamiento preventivo se basa en las evidencias y recomendaciones de la Comisión de Investigación Interna de Codelco, del Grupo de Expertos Internacionales liderado por Mark Cutifani y de los aprendizajes derivados de la recientemente creada Gerencia de Estudios y Métodos de El Teniente.

Entre las medidas informadas se encuentra la ampliación de la red de monitoreo sísmico preventivo mediante cinco polígonos bajo el modelo “On-Off”, mecanismo que, según Codelco, permite activar el resguardo inmediato del personal cuando la frecuencia sísmica sale de los parámetros de control.

La estatal también informó la actualización de los Estándares de Riesgo de Fatalidad RF18 y RF19, relacionados con caída y estallido de rocas en minería subterránea.

A ello se suman inspecciones quincenales en terreno con participación de Sernageomin, nuevos estudios y sondajes para avanzar en la comprensión del fenómeno y capacitaciones en seguridad que, según la empresa, han alcanzado a más de 63 mil trabajadores, incluidos trabajadores de empresas contratistas, durante 2026.

Diputados y familias cuestionan a Codelco

El presidente de la Comisión de Minería y Energía, diputado Cristian Tapia, cuestionó la posición de Codelco durante la sesión y recordó que en 2023 la Cámara realizó una comisión investigadora a raíz de accidentes ocurridos también en El Teniente y episodios de estallido de rocas.

“Le entregamos 35 recomendaciones. Ninguna Codelco la aplicó”, afirmó.

El parlamentario indicó además que la comisión acordó citar al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, y planteó la posibilidad de realizar una reunión con representantes de la empresa y las familias de los trabajadores fallecidos.

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La diputada Valentina Cáceres, en tanto, cuestionó antecedentes expuestos durante la sesión respecto de la actividad sísmica registrada en El Teniente.

La parlamentaria sostuvo que Codelco había señalado que el mayor sismo registrado correspondía a 2025, mientras que, según afirmó, antecedentes de Sernageomin indicarían que el registro de mayor magnitud corresponde a 2023.

Cáceres también afirmó que durante la sesión se había entregado solamente una parte de la información solicitada y pidió que se facilite el acceso a los antecedentes requeridos por la Fiscalía.

Estas afirmaciones corresponden a planteamientos realizados por los parlamentarios durante la sesión y no forman parte del comunicado emitido posteriormente por Codelco.

Familias piden avanzar en la investigación

Durante la jornada también participaron familiares de los trabajadores fallecidos.

Ana Pavez, familiar de uno de ellos, cuestionó la exposición realizada por Codelco y afirmó que fue “un chiste, una burla hacia nosotros como familia”.

Pavez también cuestionó el apoyo que, según señaló, han recibido las familias por parte de la estatal y afirmó que la ayuda psicológica ofrecida inicialmente “duró un mes, pasadito un mes”.

La familiar planteó como una de sus principales demandas que se entregue la documentación que aún estaría pendiente y que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia.

“Que se sepa la verdad y que los responsables puedan pagar con cárcel, que es lo único que nosotros queremos”, afirmó.

Por su parte, Claudia Caroca, madre de uno de los trabajadores fallecidos el 31 de julio, manifestó su preocupación por la duración de la investigación y cuestionó la posición de Codelco.

Caroca sostuvo que percibe una intención de “dilatar” el proceso y expresó su expectativa de que la empresa entregue los antecedentes requeridos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.