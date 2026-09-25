Fomento al turismo local

Hoy se conmemora el Día Mundial del Turismo, una fecha que invita a valorar el aporte de esta industria al desarrollo de las regiones de Chile. En la comuna de Mostazal, Dreams alojó más de 64.000 huéspedes entre enero y agosto de este año, lo cual representa mucho más que un dato de negocio.

Esto trae empleo local (especialmente femenino, destacando la presencia de la mujer en la economía nacional), encadenamientos con proveedores de cada zona y miles de familias que eligen conocer distintos rincones del país. Cada huésped que llega a las localidades dinamiza el comercio y pone en valor el patrimonio natural y cultural de esos territorios.

Según la Subsecretaría de Turismo, a nivel nacional el sector genera hoy más de 684 mil empleos —equivalentes al 7,3% de la ocupación total del país— y sigue en alza, con un crecimiento de 0,9% en el último año, por sobre el promedio del empleo nacional.

En nuestra Región de O’Higgins, los panoramas son variados. La belleza de Sewell y su llamativa arquitectura, el encanto de Pichilemu y sus olas de clase mundial o las características rutas del vino y sus reconocidas cepas, como el Carmenere o Cabernet Sauvignon, son solo algunos de sus encantos turísticos.

Es una buena oportunidad para poner en la discusión pública el rol del turismo como motor presente y futuro, de empleo y desarrollo, y para seguir impulsando las condiciones que permitan a la industria seguir creciendo.

Manuel Rojas R.

Gerente General Monticello