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La Araucana se suma a Plan Enlace del Ministerio de Salud para contribuir a reducir listas de espera

La caja firmó un convenio con el Minsal para incorporarse a esta iniciativa, orientada a fortalecer la colaboración público-privada y mejorar el acceso oportuno a prestaciones de salud.

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Caja La Araucana firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud para incorporarse al Plan Enlace, iniciativa que busca articular las capacidades de las cajas de compensación con los esfuerzos del sistema público, con el objetivo de avanzar en la reducción de las listas de espera No GES y mejorar el acceso oportuno a prestaciones de salud.

El acuerdo permitirá trabajar junto al ministerio y Fonasa en la identificación de potenciales beneficiarios, las prestaciones de salud pendientes y la forma en que las personas podrán acceder a este beneficio. La estrategia considera a personas que se encuentren en listas de espera No GES, estén afiliadas a Caja La Araucana y pertenezcan a los grupos B, C o D de Fonasa.

Las atenciones se realizarán mediante prestadores en convenio de las cajas y Fonasa, sin costo adicional para los beneficiarios.

Más de 3.800 personas ya han salido de listas de espera

Para La Araucana, la incorporación al Plan Enlace permitirá profundizar y ampliar un trabajo que la institución ya venía desarrollando en materia de salud. Desde 2025, a través de Tu Salud No Espera, la caja ha impulsado operativos en coordinación con municipios, servicios de salud, Fundación Acrux y otros actores privados. Entre 2025 y 2026, estas iniciativas permitieron que más de 3.800 personas salieran de listas de espera, a través de más de 5.000 prestaciones de salud.

“Detrás de cada persona en una lista de espera hay una familia que vive con preocupación y que necesita respuestas. Por eso, en La Araucana llevamos más de dos años impulsando una alianza con el Gobierno para contribuir a este desafío. Ese compromiso ya se expresa en nuestros operativos gratuitos de salud, con los que hemos beneficiado a más de 3.800 personas y entregado más de 5.000 prestaciones, resolviendo atenciones pendientes y ayudando a personas a salir de listas de espera.

Hoy, este convenio con el Ministerio de Salud, a través del Plan Enlace, nos permite ampliar ese esfuerzo y llegar a más familias. Ahora, nuestro compromiso es que trabajaremos para que ninguno de los afiliados a Caja La Araucana permanezca en una lista de espera de especialidad. Sabemos que detrás de cada atención resuelta hay una persona que puede recuperar tranquilidad y una familia que puede mirar el futuro con mayor esperanza. Ese es el bienestar al que queremos contribuir”, señaló Francisco Sepúlveda, gerente general de La Araucana.

La ministra de Salud, May Chomali, señaló que el objetivo de estos convenios es prolongar la estrategia que impulsa la colaboración público-privada para resolver oportunamente las necesidades de salud de las personas que pertenecen a cada una de las cajas y son beneficiarias de Fonasa. “Aquí lo que tenemos que alinear es la capacidad que tiene el sistema de resolver con las necesidades y darle ese enfoque sanitario al aporte que tiene la sociedad civil, más que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer o lo que el paciente quiere que yo haga, versus la necesidad que tiene el paciente (…) Esto no es un piloto, no es un programa que va a durar tres meses. Esto es permanente en el tiempo y nosotros esperamos muy sinceramente que cada uno, con lo que va a aportar, va a hacer un cambio en la forma en que vamos a abordar el tema de los tiempos de espera en una forma definitiva y no por pilotos, por operativos o por emergencias sanitarias”, dijo la autoridad.

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Por su parte, César Oyarzo, director de Fonasa, agregó sobre este convenio: “Con la incorporación de Cajas de Chile a este esfuerzo público-privado ampliamos la red de atención para quienes hoy están esperando, reduciendo su incertidumbre y mejorando su calidad de vida. Nuestro compromiso es que ese tiempo se transforme en diagnóstico y tratamiento, para resolver su problema de salud de manera integral”.

Más información en www.laaraucana.cl.

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