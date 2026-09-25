Liceo de Niñas llenó de folclor a Rancagua con el Chilenazo 2026

Con música, folclor, bailes tradicionales y gastronomía típica, el Liceo de Niñas de Rancagua dio la bienvenida a las Fiestas Patrias con una nueva versión de su tradicional Chilenazo, actividad que este año adquirió un significado especial al desarrollarse en el marco de las Fiestas Patrias y de los 120 años de trayectoria de la institución.

La jornada se desarrolló en la Plaza Los Héroes de Rancagua y contó con la participación de estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados y público que llegó hasta este céntrico espacio para disfrutar de una jornada dedicada a las tradiciones nacionales.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional, entonado por todos los presentes, para posteriormente dar paso a las presentaciones preparadas por los distintos cursos del establecimiento.

Cada curso tuvo la oportunidad de subir al escenario y mostrar un colorido espectáculo inspirado en las distintas expresiones del folclor chileno. Bailes tradicionales de diferentes zonas del país, música, vestimentas y coreografías fueron parte de las presentaciones, que recibieron los aplausos y el entusiasmo del público.

De esta manera, las estudiantes se convirtieron en las principales protagonistas de una celebración que permitió poner en valor las raíces y costumbres del país, demostrando, además, el trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa en la preparación de cada presentación.

Junto con las muestras artísticas, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands con comidas típicas chilenas, sumándose así a una jornada que combinó cultura, identidad y convivencia, como antesala a las celebraciones de Fiestas Patrias.

El Chilenazo 2026 se convirtió, además, en una instancia para conmemorar los 120 años de historia del Liceo de Niñas de Rancagua, reforzando el vínculo de la comunidad educativa con una institución que forma parte de la historia educacional de la ciudad.