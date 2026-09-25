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Macron advierte que Rusia podría atacar Francia en un escenario de creciente tensión con Europa

Emmanuel Macron advierte sobre posibles ataques rusos contra Francia
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió sobre la posibilidad de que Rusia considere objetivos en Europa.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que existe la posibilidad de que Rusia ataque objetivos en Francia, en un contexto de creciente tensión entre Moscú y los países europeos por la guerra en Ucrania.

“Rusia considera que Europa es la profundidad estratégica de Ucrania”, señaló Macron, al explicar que los países europeos respaldan a Kiev mientras las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques contra refinerías e instalaciones situadas dentro de territorio ruso.

Según el mandatario francés, esta situación implica que “Europa puede ser un objetivo”.

Macron sostuvo además que los países europeos llevan años enfrentando acciones hostiles atribuidas a Rusia, entre ellas campañas de desinformación y ataques cibernéticos, los que, según dijo, se han intensificado durante los últimos años.

El presidente francés afirmó que la situación habría adquirido una nueva dimensión tras el reciente incidente registrado en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. “Ya no es guerra híbrida, es guerra, punto”, señaló, al advertir sobre acciones que pueden causar víctimas.

Macron también descartó que la CIA haya informado a los servicios franceses sobre un supuesto ataque con drones rusos por vía marítima contra el sur de Francia.

En paralelo, aseguró que Francia ha aumentado durante los últimos meses su nivel de preparación y reforzado la protección de determinados lugares considerados sensibles.

“Región por región, todos los lugares sensibles, los lugares civiles que lo justifican, son objeto de una protección adicional”, explicó. Agregó que también se han adoptado medidas para proteger instalaciones militares e industriales vinculadas a la defensa.

Pese a sus advertencias, Macron evitó calificar a Rusia como “enemigo” y señaló que no pretende contribuir a una escalada retórica.

“Lo que puedo decirle es que Rusia multiplica los actos hostiles y, a veces, criminales contra los países europeos”, afirmó.

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