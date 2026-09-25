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Mesa técnica en Santa Cruz busca abrir nuevas fuentes de financiamiento para las Mipes de O’Higgins

La instancia reunió a representantes de Sercotec, Corfo, instituciones de educación superior y fondos de inversión internacionales, con el objetivo de avanzar hacia un ecosistema regional de capital de riesgo.

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Con el objetivo de explorar nuevas alternativas de financiamiento para las micro y pequeñas empresas de la Región de O’Higgins, el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Santa Cruz realizó una mesa técnica orientada a analizar la creación de un ecosistema regional de capital de riesgo.

La jornada reunió a representantes de Sercotec, Corfo, instituciones de educación superior y ejecutivos de fondos de inversión internacionales, quienes abordaron las posibilidades que ofrece este tipo de financiamiento para emprendimientos con potencial de crecimiento.

El capital de riesgo constituye una alternativa de inversión que, además de aportar recursos, puede incorporar redes de contacto, experiencia y gestión especializada a los proyectos que reciben inversión.

La propuesta busca complementar los instrumentos de subsidio y las distintas herramientas de fomento productivo que actualmente están disponibles para las empresas de la región.

Descentralizar las oportunidades de financiamiento

El director regional de Sercotec, Kevin Ortega, destacó que uno de los objetivos de la iniciativa es acercar nuevas oportunidades a los emprendimientos que se desarrollan fuera de los principales centros urbanos.

“Nuestro rol es abrir caminos y conectar a las pymes con oportunidades reales de crecimiento. Traer la conversación sobre capital de riesgo y fondos internacionales a Santa Cruz demuestra que la innovación no tiene por qué estar centralizada”, señaló.

Ortega agregó que la intención es avanzar hacia un ecosistema que permita a emprendedores de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro acceder a nuevas alternativas de financiamiento y redes estratégicas.

En tanto, el jefe del Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Santa Cruz, Alejandro Rogers, señaló que la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento responde a las dificultades que enfrentan actualmente los emprendedores.

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“Estamos conscientes de las dificultades que enfrentan a diario los emprendedores y las Mipes, tales como la coyuntura económica actual y la permisología. Es por ello que estamos buscando activamente fuentes de financiamiento adicionales y alternativas”, afirmó.

Rogers añadió que el centro mantiene su labor de asesoría, capacitación y acompañamiento a los negocios de las 13 comunas que atiende.

Emprendimiento e identidad local

La actividad también incorporó elementos vinculados con la identidad productiva y cultural de Santa Cruz, en el marco del inicio del Mes de la Patria.

Durante la jornada se presentó la denominada “Vitrina Dieciochera”, iniciativa desarrollada a partir de un taller de vitrinismo realizado con comerciantes de la comuna.

Además, se realizó una presentación de maridaje a cargo de Alejandro Thomas, que contempló quesos artesanales, aceites de oliva locales de la marca Deleyda y vinos de autor de las viñas Siete Wines, La Pascuala y Punku Wines.

Desde el Centro de Desarrollo de Negocios Sercotec Santa Cruz señalaron que este tipo de instancias busca contribuir a la descentralización de las oportunidades de financiamiento, promover la innovación y fortalecer la competitividad de las empresas de los territorios de Colchagua y Cardenal Caro.

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