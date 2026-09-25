MOP anuncia inversión de más de $35 mil millones para mejorar servicios sanitarios rurales en O’Higgins

Más de $35 mil millones invertirá este año la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas en nuevas obras destinadas a mejorar los servicios sanitarios rurales de la Región de O’Higgins, según informó el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, durante una visita a las comunas de Litueche y Peralillo.

En Litueche, la autoridad encabezó la actividad de primera tubería del Servicio Sanitario Rural (SSR) El Rosario, que marca el inicio de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema. El proyecto contempla una inversión de $16.699 millones y busca fortalecer y asegurar el abastecimiento de agua potable para más de 5 mil habitantes del centro urbano de la comuna.

“El agua potable es una prioridad para el Gobierno. Y sabemos que la realidad es distinta según cada región. En esta región estamos impulsando con fuerza los sistemas de agua potable rural, porque son una solución que no sólo mejora la calidad de vida de miles de familias, sino que también potencia, como en este caso, el desarrollo de la economía local, la agricultura y también el turismo”, señaló De Grange.

De acuerdo con la información entregada por el MOP, la DOH administra actualmente 223 servicios sanitarios rurales en la región, los que benefician directamente a más de 370 mil personas.

Las obras del SSR El Rosario

El proyecto considera la construcción de más de 15 kilómetros de aducción y 14,6 kilómetros de redes de distribución, además de 265 nuevos arranques.

También contempla nuevas fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo, incluidos dos sondajes, estaciones elevadoras, sistemas de tratamiento y desinfección, estanques de regulación, cámaras de carga, sistemas de telemetría, obras eléctricas y urbanización asociada.

El seremi de Obras Públicas de O’Higgins, Carlos Astudillo Briones, destacó el alcance de la iniciativa.

“Este proyecto representa un avance histórico para la comuna de Litueche, ya que permitirá aumentar la cobertura, mejorar la infraestructura existente y garantizar el abastecimiento futuro de agua potable para sus habitantes. Son obras de gran envergadura que responden a una necesidad largamente esperada por la comunidad”, afirmó.

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Por su parte, el delegado presidencial provincial de Cardenal Caro, Patricio Arenas, señaló que el inicio de los trabajos permitirá avanzar en mejores condiciones de vida para las comunidades beneficiadas.

“Hoy estamos dando un paso muy importante para las familias de Litueche. Junto al biministro de Grange, estamos dando inicio a las obras de ampliación del SSR El Rosario que beneficiarán a miles de familias. Como Delegación, seguiremos acompañando y coordinando estas iniciativas que significan avanzar en mejores condiciones de vida para nuestras comunidades”, indicó.

Inauguran renovado sistema de Puquillay

Tras la actividad en Litueche, la comitiva se trasladó hasta Peralillo, donde participó en la inauguración del mejoramiento del Servicio Sanitario Rural Puquillay, sistema que ya se encuentra operativo y abasteciendo de agua potable a las familias de la localidad.

La obra representó una inversión superior a los $2.636 millones y benefició a 877 personas. El proyecto incorporó 48 nuevos arranques, con lo que el sistema alcanzó un total de 283 conexiones.

Los trabajos incluyeron mejoras en la fuente de abastecimiento, impulsión y redes de distribución, además de la construcción de un estanque de regulación, entre otras obras destinadas a fortalecer la cobertura y seguridad del suministro.

El presidente del SSR Puquillay, Hugo Nazar, valoró la concreción del proyecto.

“Este mejoramiento era una necesidad muy esperada por nuestros vecinos. Hoy contamos con una infraestructura moderna que permitirá enfrentar de mejor manera el crecimiento del sector y asegurar el suministro de agua potable confiable para nuestros vecinos”, señaló.

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Durante la ceremonia también intervino el delegado presidencial provincial de Colchagua, Mauricio Donoso, quien afirmó que la obra representa “una mejor calidad de vida y mayor seguridad para las familias de esta comunidad rural”.

En las actividades participaron, además de las autoridades mencionadas, el senador Javier Macaya, el diputado Sebastián Cristoffanini, el seremi de Transportes, Julio Gutiérrez, consejeros regionales, concejales, funciona