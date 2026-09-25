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Netanyahu elogia a Milei y agradece su “firme e incondicional” apoyo a Israel

El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2026

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunieron este jueves en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde destacaron el estado de las relaciones entre ambos países y su intención de profundizar la cooperación.

Durante el encuentro, Netanyahu agradeció a Milei su respaldo a Israel y lo calificó como “uno de los grandes líderes de nuestro tiempo”.

“Defiendes la verdad. No te importa lo que piensen los demás. Simplemente alzas la voz por la verdad”, afirmó el primer ministro israelí, quien destacó el apoyo del mandatario argentino al Estado de Israel.

Netanyahu también elogió la gestión económica de Milei y calificó de “magistral” la transformación impulsada por su gobierno, pese a la resistencia política que ha enfrentado.

“Es muy difícil de lograr”, señaló el primer ministro israelí, quien agregó que sus palabras constituían un reconocimiento sincero.

Por su parte, Milei respondió a los elogios de Netanyahu afirmando que recibía sus palabras “con honor” y calificó al primer ministro israelí como “uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo”.

Según la Presidencia argentina, ambos mandatarios abordaron además la continuidad de la cooperación entre sus países. La oficina de Netanyahu señaló que la conversación incluyó las posibilidades de ampliar la cooperación en materia de seguridad y economía entre Israel y países de América Latina.

El encuentro se produjo después de la participación de ambos mandatarios en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

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