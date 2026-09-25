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O’Higgins registra una caída en la matrícula de primer año, pero las cifras esconden cambios relevantes

En 2026, la Región de O’Higgins registra 258 estudiantes menos de primer año, alcanzando un total de 9.595. La variación se explica principalmente por el retroceso en universidades y jornada diurna, además de una menor presencia femenina, mientras que los resultados de IP y CFT están fuertemente condicionados por el traspaso de estudiantes desde CFT INACAP a IP INACAP.

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Por Manuel Olmos Muñoz

Rector del IP-CFT Santo Tomás, sede Rancagua

La matrícula de primer año de Educación Superior en la Región de O’Higgins disminuye en 258 estudiantes, pasando de 9.853 a 9.595, lo que representa una variación de -2,62%. Sin embargo, esta caída general esconde movimientos importantes entre tipos de instituciones y, especialmente, un cambio que debe interpretarse con cautela: el traspaso de matrícula desde CFT INACAP hacia IP INACAP.

Por tipo de institución, las Universidades disminuyen de 2.645 a 2.289 estudiantes, equivalente a 356 alumnos menos (-13,46%). Los CFT presentan una caída mucho más pronunciada, desde 3.357 a 1.800 estudiantes, es decir, 1.557 matrículas menos (-46,38%). En contraste, los IP aumentan desde 3.851 a 5.506 estudiantes, con un incremento de 1.655 alumnos (+42,98%).

Esta fuerte variación entre CFT e IP no debe interpretarse íntegramente como una pérdida de matrícula del subsistema técnico ni como un crecimiento orgánico equivalente de los IP. Una parte sustantiva se explica por la reorganización de INACAP: IP INACAP aumenta en 1.517 estudiantes, mientras CFT INACAP disminuye en 1.475. Por tanto, ambos movimientos prácticamente se compensan y reflejan principalmente la absorción/traspaso de la matrícula del CFT INACAP al IP INACAP.

Al aislar conceptualmente este efecto, se observa que la disminución regional se relaciona con caídas en distintas instituciones. Entre las variaciones negativas que muestra el documento destacan la Universidad de O’Higgins (-272), el CFT de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (-46), la Universidad de Talca (-23) y la Universidad de Aconcagua (-50). En sentido contrario, algunas instituciones registran aumentos, entre ellas IP AIEP (+124) y CFT Santo Tomás (+13).

También existe un componente asociado al perfil de la matrícula. La jornada diurna disminuye en 390 estudiantes (-5,37%), mientras la jornada vespertina aumenta en 132 (+5,09%). Asimismo, la matrícula de mujeres cae en 297 estudiantes (-5,60%), mientras la de hombres aumenta en 39 (+0,86%). Estos movimientos contribuyen a explicar el saldo regional negativo de 258 estudiantes.

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