Película sobre el Sagrado Corazón reunió a la comunidad diocesana de Rancagua

La exhibición de la película Sagrado Corazón. Su reinado no tendrá fin reunió a integrantes de la comunidad diocesana de Rancagua en Cinemark Rancagua, Machalí, en una actividad que contó con la participación de laicos, religiosas, sacerdotes y el obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera.

La primera función se realizó el lunes 21 de septiembre, a las 18:20 horas. Según informó el Obispado de Rancagua, la convocatoria llevó a habilitar dos nuevas funciones durante el martes y miércoles, ambas con las salas llenas.

La cinta reconstruye las apariciones de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, religiosa francesa del siglo XVII vinculada a la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

A través de su historia y de distintos testimonios de fe, la producción aborda temas como el amor de Dios, la esperanza, el sufrimiento y el sentido de la vida.

Participación de la comunidad diocesana

Entre los asistentes estuvo monseñor Guillermo Vera, quien destacó la posibilidad de compartir la experiencia y conocer más sobre la devoción al Sagrado Corazón.

“En un rato de entretenimiento, conocer un poco más del amor del Señor y llenarnos de alegría, de esperanza y que crezca nuestra fe”, señaló el obispo de Rancagua.

La actividad permitió reunir a distintos integrantes de la comunidad diocesana en torno a la producción cinematográfica, en una instancia que combinó la exhibición de la película con un espacio de encuentro.

Interés del público

La convocatoria registrada en Rancagua también llamó la atención de Cinemark Chile. Su gerente general, Karina Ventura, señaló que la producción “es un contenido que está dando que hablar”, destacando el interés generado entre los espectadores.

Sagrado Corazón. Su reinado no tendrá fin fue estrenada en Chile el 20 de agosto. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Obispado, la película también ha tenido una respuesta importante en otros países.

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En Francia superó los 500 mil espectadores y llegó a proyectarse simultáneamente en 380 salas. Además, ha sido presentada en Estados Unidos, Polonia, Italia y África, mientras que próximamente llegará a España y México.

La exhibición se realiza además en un año significativo para la Iglesia Católica en Chile, ya que durante 2026 se conmemoran los 80 años de la Consagración Nacional de Chile al Sagrado Corazón de Jesús.