Realizarán jornada para agentes pastorales del Decanato San Fernando – Chimbarongo

Una invitación a participar en talleres de formación que permitirán fortalecer las habilidades comunicativas y las relaciones interpersonales está realizando la Pastoral de Salud de la Diócesis de Rancagua a sacerdotes, agentes pastorales y fieles del Decanato San Fernando-Chimbarongo. La jornada se realizará el sábado 3 de octubre, de 9:30 a 13:00 horas, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Fernando.

La actividad forma parte del Proyecto Lazos, iniciativa de la Fundación REJEM que busca aportar a la reparación, la comunión y el servicio pastoral en las parroquias. Durante la jornada se desarrollarán tres talleres centrados en buen trato, inteligencia emocional y resolución de conflictos, entregando herramientas prácticas para mejorar la comunicación y favorecer relaciones humanas sanas.

El presbítero Gabriel Becerra, encargado de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Rancagua, explica que el objetivo es entregar herramientas para favorecer relaciones humanas sanas, basadas en el respeto mutuo y el cuidado del prójimo.

“Proyecto Lazos tiene que ver con la reparación, comunión y servicio pastoral en nuestras parroquias”, señala el sacerdote, quien destaca la importancia de generar espacios de formación permanente para quienes sirven en las comunidades.

Durante este año, las jornadas ya se han realizado en los decanatos de Purísima, Rancagua y Santos Apóstoles. Con el encuentro de San Fernando y Chimbarongo, el proceso llegará a un cuarto decanato de la diócesis.

La propuesta pone especial atención en los agentes pastorales, pero también invita a todos quienes participan activamente en la vida parroquial. La idea es aprender a relacionarse mejor, reconocer y gestionar las emociones y abordar los conflictos de manera adecuada, fortaleciendo así la comunión.

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“Esto es lo que estamos entregando a la Diócesis”, explica el padre Gabriel, quien adelanta que el Proyecto Lazos continuará recorriendo las distintas zonas pastorales.

Después de esta jornada quedarán pendientes el Decanato de Cardenal Caro, correspondiente a la zona costera, y el Decanato de Pelequén-Santa Rosa.

Así, la Diócesis de Rancagua sigue apostando por una formación que ayude a construir comunidades más fraternas, acogedoras y unidas, donde el respeto, el diálogo y el servicio sean parte esencial de la misión pastoral.