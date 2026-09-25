Triunfo con «sensaciones encontradas»: O’Higgins analiza la victoria sobre Santa Cruz y ya proyecta la revancha en Copa Chile

Pese a jugar con diez hombres durante gran parte del encuentro y sufrir sobre el final bajo la lluvia en El Teniente O’Higgins se impuso 2-1 en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile frente a Deportes Santa Cruz.

Por lo mismo, jugadores y cuerpo técnico valoraron la ventaja obtenida, aunque reconocen que la llave sigue abierta de cara a la definición del domingo por la noche.

Lucas Bovaglio: «Sensaciones raras y encontradas»

Al término del encuentro, el director técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, expresó un balance agridulce respecto al desarrollo y resultado de su escuadra.

«Sensaciones raras, sensaciones encontradas, porque conseguimos la victoria, que era el objetivo más importante hoy, ganar el partido en casa», declaró el estratega en conferencia de prensa. No obstante, admitió que «el desarrollo del partido de la forma que termina… por ahí empañó la victoria».

Respecto a cómo influyó la tarjeta roja recibida en la primera mitad, Bovaglio detalló el replanteamiento táctico. «Con la expulsión del ‘Cholo’ nos acomodamos en la cancha 4-3-2… En el segundo tiempo la sensación era que nosotros estábamos mejor que ellos y viene el segundo gol», dijo. Sin embargo, lamentó la reacción visitante tras el 2-1 que marcó Pablo Brito. «El descuento del equipo rival nuevamente los mete a ellos en partido, le dio vida y nos hizo pasar los últimos minutos en situaciones de incomodidad».

En O’Higgins valoraron la victoria por 2-1 sobre Deportes Santa Cruz, pues irán con ventaja al partido de revancha. Foto: Héctor Vargaas/El Rancagüino.

Los goleadores alzan la voz: Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez

Los autores de los tantos celestes valoraron haber dejado el triunfo en casa, aunque coincidieron en que la diferencia pudo ser más holgada.

El atacante Arnaldo Castillo, encargado de abrir el marcador, analizó el impacto del hombre de menos. «La expulsión también nos llevó un poquito a tirar un poquito más para atrás, pero al final pudimos marcar diferencia», comentó.

Pese a la estrechez del resultado final, remarcó la importancia de la victoria, indicando que «tuvimos oportunidades, no lo pudimos marcar, pero bueno, la victoria la dejamos en casa y ahora pensar el domingo que tenemos que ir a cerrar la llave».

Por su parte, el extremo Bastián Yáñez, quien convirtió el segundo gol tras asistencia de Walter Bou, destacó la disposición del plantel: «El equipo mostró que quiere competir. Pudimos sacar un triunfo muy importante para llevar la ventaja para el partido de vuelta». Sobre la exigencia del rival, agregó que Santa Cruz es «muy complicado, todos los rivales se quieren jugar su opción… Quizás queríamos una diferencia mayor, pero siempre es importante ganar».

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La zaga celeste resalta el esfuerzo físico

Desde la zona defensiva, Leandro Díaz hizo hincapié en el desgaste que significó sostener el trámite con diez futbolistas. «Jugar con uno menos te hace correr un poco más el esfuerzo, hay que doblegarlo durante los 90 minutos», agregó.

Además, añadió que «la expulsión en el primer tiempo nos limita un poco, nos condiciona… Pero gracias a Dios pudimos sacar la ventaja para el domingo afrontarla con esa pequeña ventaja que tenemos».

En esa misma línea, el zaguero Nicolás Garrido manifestó que «necesitábamos ganar, necesitábamos sellar la ida con un triunfo. Me hubiese gustado con una diferencia más, pero bueno, lo importante es que se ganó y por ratos se mostraron buenas sensaciones».

Los rancagüinos destacaron por sobre todo el resultado. Foto: Héctor Vargas/El Rancagüino.

Proyección de la revancha en Santa Cruz

De cara al encuentro de vuelta programado para este domingo en el Estadio Joaquín Muñoz García (20 horas), un escenario con una cancha de dimensiones más reducidas, en O’Higgins reina la cautela pero también la convicción de sellar la clasificación.

El entrenador Lucas Bovaglio anticipó las dificultades del próximo desafío: «Tenemos todavía un par de días para analizar la estrategia y ver de qué forma nos podemos acomodar a una cancha que es distinta a las que jugamos esta noche. La llave está abierta».

Asimismo, reafirmó la postura del equipo, apuntando que «normalmente nosotros somos un equipo que intenta ser protagonista en todos los escenarios, pero los detalles y ver de qué forma vamos a plantear y encarar el partido del domingo lo resolveremos en los próximos días».

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Desde el plantel, la mentalidad es clara. Arnaldo Castillo cerró expresando la determinación del grupo: «Nosotros vamos con la confianza de que lo vamos a poder ganar allá y poder cerrar la llave».