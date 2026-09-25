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Trump y Xi Jinping apuestan por la cooperación pese a sus diferencias entre Estados Unidos y China

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, destacaron este jueves la importancia de la cooperación entre Washington y Pekín durante el encuentro que ambos sostuvieron en la Casa Blanca, en el marco de la visita de Estado del mandatario chino.

Trump calificó la reunión de “estupenda” y destacó algunos de los intereses de Xi, mientras ambos mandatarios abordaron asuntos como el desarrollo de la inteligencia artificial y las relaciones entre las dos principales potencias económicas del mundo.

Durante el encuentro, Trump defendió un desarrollo sin restricciones de la inteligencia artificial como una vía para que Estados Unidos mantenga su ventaja competitiva.

Xi, en cambio, afirmó que China y Estados Unidos tienen “la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común” y de garantizar que su desarrollo permanezca bajo control humano.

Pese a las diferencias, ambos presidentes hicieron un llamado a mantener la cooperación. Trump aseguró que junto a Xi han logrado “avances extraordinarios” en asuntos que afectan a ambos países.

El mandatario chino, por su parte, llamó a fortalecer el diálogo y advirtió que China y Estados Unidos “saldrán perdiendo en una confrontación”.

La visita comenzó con una ceremonia oficial en el jardín sur de la Casa Blanca, donde ambos mandatarios estuvieron acompañados por sus esposas. Posteriormente se realizó una ceremonia que incluyó una revista militar y un sobrevuelo.

Xi pide a Trump prudencia respecto de Taiwán

Uno de los principales puntos de diferencia entre Washington y Pekín continúa siendo Taiwán, asunto que Trump no mencionó durante sus declaraciones públicas.

Xi, en cambio, reiteró la posición de China y pidió a la Administración estadounidense que actúe con “prudencia” respecto de la isla.

Según la agencia estatal china Xinhua, el mandatario señaló que la posición de Pekín sobre la defensa de la unidad nacional y la integridad territorial es “muy clara”.

Xi también expresó su expectativa de que Estados Unidos mantenga su oposición a la “independencia de Taiwán”, según la formulación recogida por Xinhua, y sostuvo que ello contribuiría a generar condiciones para la cooperación estratégica y el desarrollo de las relaciones bilaterales.

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