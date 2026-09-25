Universidad de Chile se enfrenta ante la visita Everton por la llave 4

U. de Chile busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en Nacional, este domingo 27 de septiembre, desde las 17:30 horas.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y Universidad de Chile lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Millas López.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)

: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)

: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio) Fase de Grupos : Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)

: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio) Fase de Grupos : Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)

: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio) Fase de Grupos : Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)

: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio) Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)

Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)

: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)

: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio) Fase de Grupos : Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)

: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio) Fase de Grupos : Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)

: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio) Fase de Grupos : San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)

: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio) Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)

Horario Universidad de Chile y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas

Colombia y Perú: 15:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

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