¿Cómo organizar las fechas de pago de tu tarjeta de crédito?

Un pequeño cambio en tus hábitos de pago puede evitarte recargos innecesarios. Te mostramos cómo aprovechar los plazos de tu tarjeta a tu favor.

Antes de solicitar tarjeta de crédito, conviene entender cómo funciona el calendario mensual de este producto. Muchas personas tramitan una tarjeta de crédito online y solo después descubren que desconocer sus plazos les cuesta dinero. Aprender a leer esas fechas evita recargos y ordena el presupuesto de cada mes, algo que termina siendo más simple de lo que parece cuando se conocen los conceptos básicos.

Suelen confundirse entre sí, pero cumplen funciones bien distintas dentro del ciclo de facturación de cada mes. Entender la diferencia es el primer paso para tomar decisiones informadas:

Fecha de corte : es el día en que la entidad cierra el registro de compras y calcula el saldo total del período.

: es el día en que la entidad cierra el registro de compras y calcula el saldo total del período. Fecha de vencimiento : es el plazo máximo para pagar ese saldo sin que se generen intereses por atraso.

: es el plazo máximo para pagar ese saldo sin que se generen intereses por atraso. Período de gracia: es la ventana, generalmente de dos a tres semanas, entre el corte y el vencimiento.

Tener claros estos tres momentos marca una diferencia en el bolsillo, ya que buena parte de los recargos evitables se origina justamente en esa confusión.

Cuando se planea un gasto importante, el día en que se realiza la compra puede jugar a favor. Si se hace justo después del corte, ese consumo queda registrado en el ciclo siguiente.

De esa forma se obtienen varias semanas adicionales para reunir el dinero sin pagar intereses. Es una herramienta de financiamiento gratuito, aunque solo funciona si el monto se cancela dentro del nuevo plazo.

Según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (2025), la deuda promedio de los hogares chilenos equivale al 11,9% del ingreso mensual, lo que refuerza la importancia de planificar antes de comprar.

Usar varios plásticos permite acceder a distintos beneficios, pero también multiplica los plazos que hay que recordar. Estas prácticas ayudan a no perder el control:

Alinea los vencimientos : pide que las fechas límite queden cerca de cuando recibes tu remuneración mensual.

: pide que las fechas límite queden cerca de cuando recibes tu remuneración mensual. Escalona los cortes : fija el cierre de una tarjeta a mitad de mes y el de otra a fin de mes.

: fija el cierre de una tarjeta a mitad de mes y el de otra a fin de mes. Automatiza los pagos : programa el débito automático por el monto total facturado para no depender de la memoria.

: programa el débito automático por el monto total facturado para no depender de la memoria. Revisa cada cartola: confirma que los cobros automáticos coincidan con lo realmente gastado.

Cuando el presupuesto está ajustado, pagar solo el mínimo de la tarjeta de crédito puede parecer una solución conveniente. Sin embargo, hacerlo de manera recurrente puede prolongar considerablemente el tiempo necesario para saldar la deuda, además de aumentar su costo total.

Según cálculos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), si una persona amortiza apenas el 1% del saldo de su tarjeta cada mes, podría tardar casi 180 meses en terminar de pagar la deuda y acumular intereses equivalentes al 160% del saldo original. En cambio, amortizar un 5% del saldo en cada período reduciría el plazo a unos 60 meses y los intereses acumulados a cerca del 40% (CMF, 2025).

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Por eso, antes de optar por el pago mínimo, conviene revisar el presupuesto y evaluar si es posible pagar un monto mayor o, idealmente, el total facturado. Una diferencia que parece pequeña mes a mes puede tener un impacto importante tanto en el tiempo necesario para salir de la deuda como en su costo final.

Ordenar estas fechas no exige planillas complejas ni aplicaciones sofisticadas, ya que basta con recordarlas y revisarlas cada mes. Si estás por solicitar tarjeta de crédito o ya tramitaste tu tarjeta de credito online, el mismo principio aplica siempre: pagar a tiempo el total facturado es lo que evita intereses y protege tu historial crediticio a largo plazo.