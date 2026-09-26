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Deportes Limache se enfrentará a D. Antofagasta por la llave 3

D. Antofagasta y Deportes Limache se miden en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan mañana a las 12:30 horas y Gastón Philippe Noriega es el elegido para dirigir el partido.

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D. Antofagasta y Deportes Limache se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la llave 3 de la Copa Chile, a partir de las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

Así llegan D. Antofagasta y Deportes Limache

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile

D. Antofagasta terminó con un empate en 1 frente a Deportes Iquique en la pasada jornada.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos de la Copa Chile

Deportes Limache llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Deportes Iquique.

Según el registro del historial de las últimas 2 veces que se enfrentaron, el local lleva 2 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de junio, en Tercera Fase del torneo Chile – Copa Chile 2022, y D. Antofagasta sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El encuentro será supervisado por Gastón Philippe Noriega, el juez encargado.

Los resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 1 vs Cobresal 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Deportes Iquique 1 vs D. Antofagasta 1 (23 de septiembre)
Los resultados de Deportes Limache en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Deportes Limache 1 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Coquimbo Unido 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: San Marcos 1 vs Deportes Limache 3 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 1 vs Deportes Iquique 4 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Deportes Limache 4 vs San Marcos 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Deportes Limache 1 (5 de agosto)
Horario D. Antofagasta y Deportes Limache, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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