Se enfrentan D. Concepción y Curicó Unido por la llave 8

Curicó Unido debe ganar o ganar, y por amplia diferencia, para continuar su camino en el torneo de la Copa Chile, después de haber sido goleado por D. Concep. en la ida. El partido se jugará mañana a las 15:00 horas en el estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y D. Concepción se quedó con la victoria por 0 a 4.
El encargado de impartir justicia en el partido será Claudio Díaz Mera.
Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
- Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
- Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
- Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
Los resultados de Curicó Unido en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Curicó Unido 0 vs Rangers 1 (1 de febrero)
- Fase de Grupos: Rangers 1 vs Curicó Unido 2 (8 de febrero)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 2 vs U. Concepción 2 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: U. Concepción 1 vs Curicó Unido 3 (4 de agosto)
- Octavos de Final: Curicó Unido 0 vs D. Concepción 4 (23 de septiembre)
Horario D. Concepción y Curicó Unido, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
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