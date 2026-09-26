O’Higgins visita a Dep. Santa Cruz por la llave 7

Mañana es la revancha entre O'Higgins, que triunfó 2 a 1 en la ida, y Dep. Santa Cruz, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave 7 de la Copa Chile y se juega a las 20:00 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y el marcador favoreció a O'Higgins con un marcador de 2-1.
Héctor Jona Gamboa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)
- Fase de Grupos: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)
- Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
- Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)
- Octavos de Final: O'Higgins 2 vs Dep. Santa Cruz 1 (24 de septiembre)
Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
- Octavos de Final: O'Higgins 2 vs Dep. Santa Cruz 1 (24 de septiembre)
Horario Dep. Santa Cruz y O'Higgins, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
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